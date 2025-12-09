Muore in corsia, aperta un’inchiesta 

Era arrivata in ospedale con la prescrizione per una visita urgente. Ma l’anziana paziente cardiopatica non ha avuto alcuna priorità e alla fine l’estenuante attesa si è conclusa in maniera tragica: Peppina Pinna, 83 anni di San Vero Milis, è deceduta dopo ben sei ore e mezza di attesa nel Pronto soccorso del San Martino. I familiari hanno presentato un esposto in Procura per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La storia

Secondo quanto emerso finora l’anziana, che già soffriva per una disfunzione cardiaca, giovedì 4 dicembre avrebbe accusato un malore. Da qui la necessità di un controllo più approfondito in ospedale, il medico di famiglia aveva prescritto una visita urgente. Subito la corsa al San Martino, erano circa le 14 quando Peppina Pinna si è affacciata al triage. Dopo una prima valutazione, è iniziata un’attesa interminabile: l’anziana da sola (il figlio e un’amica potevano solo attendere all’esterno) ha aspettato con pazienza il proprio turno. Intorno alle 20.30 la situazione è precipitata, le condizioni si sono aggravate improvvisamente ma a quel punto l’intervento dei medici non è bastato. Per Peppina Pinna non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

A San Vero erano stati anche annunciati i funerali dell’anziana, poi è stato bloccato tutto. La direzione sanitaria dell’ospedale aveva disposto una perizia medico-legale per chiarire le cause della morte, poi sono stati i familiari della 83enne a rivolgersi a un legale. Assistiti dall’avvocato Paolo Todde hanno presentato un esposto in Procura perché sia fatta chiarezza e capire se la lunga attesa possa aver inciso sul peggioramento delle condizioni della donna, se ci siano eventuali responsabilità oppure se la morte sia da attribuire ad altre cause. Ieri intanto è stato disposto il sequestro della salma, nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti.

Commozione

La scomparsa di Peppina Pinna ha suscitato profonda commozione a San Vero, dove era molto conosciuta. Dopo la morte del marito, aveva preso in mano la gestione dell’officina meccanica e centro revisioni “Eredi Seda”. Nonostante qualche acciacco, era sempre molto attiva. «Siamo tutti molto scossi e addolorati per la nostra compaesana – ha commentato il sindaco Luigi Tedeschi – una vicenda veramente triste». Adesso si attendono gli esami, poi la salma potrà essere restituita ai familiari per i funerali.

