Muore in casa, tre medici indagati 

Era stato dimesso dall’ospedale San Francesco di Nuoro dove si era presentato su consiglio della guardia medica di Olzai, a cui si era rivolto per un malessere, ma una volta rimandato a casa con una diagnosi di cervicalgia, e una terapia per quella patologia, poche ore dopo era morto in casa. Sono tre i medici iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Nuoro per il decesso di Pino Mattu, 69 enne di Olzai, avvenuto il 17 novembre.

Ieri mattina è stata eseguita l’autopsia, affidata all’anatomopatologo di Cagliari Alberto Chighine, che avrebbe evidenziato dei problemi cardiaci, ma serviranno gli esami istologici per capire cosa sia esattamente accaduto.

Gli indagati

A garanzia di tutte le posizioni sul registro degli indagati sono stati iscritti i medici dell’ospedale che quella mattina si occuparono dell’uomo. Si tratta del medico del Pronto soccorso del San Francesco e dei sui colleghi, una neurologa e un radiologo, che sono difesi dagli avvocati Andrea Puledda, Guido Manca Bitti e Gianluigi Mastio.

A far partire l’inchiesta la denuncia della famiglia, rappresentata dall’avvocato Antonello Cao. Un caso complesso. Dopo l’autopsia a cui hanno partecipato i consulenti tecnici nominati dagli indagati, i medici Salvatore Lorenzoni e Michele Usai, e quello della famiglia Giuseppe Salvatore Porcu, nei prossimi giorni verranno eseguiti gli esami istologici e ci vorranno tre mesi per conoscere le risultanze e capire cosa sia realmente successo.

La vicenda

Pino Mattu accusava un malessere che non passava. Per questo aveva deciso di andare dalla guardia medica di Olzai, che una volta diagnosticati i sintomi, un dolore al collo e alla spalla che interessava anche parte del braccio, gli aveva consigliato di presentarsi subito al San Francesco di Nuoro.

Al Pronto soccorso dell’ospedale rimase per cinque ore e gli fu assegnato un codice bianco. Qui però l’uomo, arrivato la mattina del 17 novembre, era stato visitato e sottoposto ad alcuni accertamenti ed era stato dimesso cinque ore dopo con una terapia per cervicalgia.

La sera stessa era stato trovato in fin di vita sul suo letto ad Olzai dalla moglie. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Sul caso, la Procura ha aperto un’inchiesta, mettendo sotto sequestro le cartelle cliniche.

