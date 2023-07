Muore in casa, giallo in via Asproni  

Molto probabilmente si tratta di una morte naturale. Ma la procura di Cagliari ha deciso di vederci chiaro sulla morte di Marinella Carta, 58 anni, trovata cadavere la notte tra sabato e domenica nel suo appartamento in una palazzina di via Asproni.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini che non vedevano la donna da due giorni e, inoltre, sentivano un cattivo odore provenire dall’abitazione.

La scoperta

A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del fuoco: i pompieri hanno forzato la porta di ingresso dell'appartamento trovando il corpo riverso a terra in una pozza di sangue. Immediato l’arrivo di alcune Volanti della Questura cagliaritana che hanno avviato gli accertamenti. Su porte e finestre non è stato trovato alcun segno di effrazione ma il pm di turno ha deciso di inviare il medico legale Matteo Nioi per una prima ispezione superficiale sulla salma. Nella circostanza non sarebbe emersa nessuna violenza, né alcuna ferita e porse il sangue e semplicemente conseguenza della caduta. Sarà necessario qualche ulteriore accertamento – non un’autopsia, al momento ritenuta non necessaria – che dovrebbe essere concluso entro oggi. Gli uomini della Questura hanno anche raccolto la testimonianza dei vicini e di qualche familiare per ricostruire i suoi ultimi movimenti.

Nuovi rilievi

La Polizia ha comunque effettuato i suoi rilievi tecnici. La salma è stata poi trasferita all’obitorio del cimitero comunale di Quartu in previsione di ulteriori accertamenti prima dal funerale, che sarà programmato per i prossimi giorni.

Appassionata di animali, in particolare di cani, e di escursioni nel verde e in montagna, Carta viveva in solitudine e aveva pochi amici.

