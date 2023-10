Tragedia ieri sera nel campo di calcio del Castelsardo: Giuseppe Palmas, 63 anni, allenatore della juniores, ed ex giocatore dei rossoblù, si è accasciato a terra al termine dell’allenamento. I soccorritori del 118 hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non è servito. Palmas, Diddo per tutti, era un punto fermo della società del Castelsardo, prima come giocatore (ha vinto il campionato di Eccellenza nel 1991-1992) poi come allenatore.

