Muore in auto mentre va al lavoro 

Aveva appena lasciato Sestu per raggiungere il posto di lavoro, ma ha perso il controllo della sua auto all’altezza del cavalcavia della Statale 131. Il conducente, Ignazio Melis, 52 anni, sposato e con due figli, è rimasto ucciso sul colpo. All’alba la notizia della tragedia si è diffusa a Sestu, dove abitava, suscitando grande commozione. L’incidente è avvenuto poco dopo le tre di notte: Ignazio Melis, operatore al centro ortofrutticolo, è stato subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, ma è stato purtroppo inutile. L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate in diverse parti del corpo. Una tragedia, l’ennesima sulla Carlo Felice. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari e alcune pattuglie della Polizia stradale di Sanluri: i rilievi di legge sono andati avanti sino all’alba. Difficile al momento risalire alla causa dell’incidente, ma si fa strada l’ipotesi che l’uomo sia stato tradito da un malore. La salma è stata intanto già restituita alla famiglia, che può ora celebrare i funerali.

I primi rilievi

Tutto è accaduto alle 3,15 della notte: Ignazio Melis era alla guida della sua Opel Astra station wagon: arrivato alla rampa di immissione del cavalcavia della Statale 131, all'altezza dell'attività commerciale “Eva arredamenti”, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, riducendosi a un ammasso di rottami. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, con telefonate al 118 e alla Polstrada. È intervenuta anche la la squadra di Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Sanluri. L’auto era devastata, il conducente incastrato fra le lamiere contorte. Non c’era un attimo da perdere. I Vigili del fuoco sono subito entrati in azione, riuscendo a recuperare il conducente, che è stato affidato al personale sanitario del 118 che era sul posto, ma il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate, un miracolo non era possibile.

La vittima dello schianto

I Vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, i rilievi di legge sulla strada sono stati ultimati all’alba, quando a Sestu arrivava la notizia della tragedia, destando un grande cordoglio. Ignazio Melis era una persona stimata, soprattutto un gran lavoratore e un padre e marito molto dedito alla famiglia. Lavorava da tempo al Centro ortofrutticolo, dove si era guadagnato la stima dei colleghi. Sul suo tragico incidente, la Polizia stradale ha inviato un’informativa alla Procura della Repubblica: un atto dovuto, per accertare eventuali responsabilità. Il primogenito della vittima, Matteo, 22 anni, gestisce a Sestu una rivendita di frutta e verdura. Ora sarà lui a occuparsi della famiglia.