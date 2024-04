Muore in attesa dell’intervento 

Aveva riportato fratture alla tibia e al perone in un incidente stradale avvenuto nella sua cittadina lo scorso 29 marzo, quando era stata investita sulle strisce pedonali da un’auto. Ricoverata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Sirai di Carbonia, Maria Laura Corongiu (77 anni, di Iglesias) avrebbe atteso un intervento chirurgico per ridurre l’entità delle lesioni alla gamba sino al 9 aprile, quando la pensionata è deceduta. Una morte su cui ora i familiari vogliono spiegazioni, tanto che è stato chiesto l’intervento della Procura che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e lunedì potrebbe già disporre l’autopsia.

L’autopsia

Il fascicolo è stato aperto dopo un esposto presentato da un parente stretto della pensionata, finito sulla scrivania del sostituto procuratore Andrea Massidda, il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro della salma. Lunedì, salvo contrattempi, potrebbe già convocare il medico legale per formalizzare l’incarico: l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso, chiarendo se vi sia un nesso di causalità con l’incidente stradale o se vi siano eventuali responsabilità mediche.

L’inchiesta

Per ora l’inchiesta è aperta con l’ipotesi di omicidio stradale: il pubblico ministero ha chiesto l’acquisizione dei rilievi compiuti dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Igleisas subito dopo l’incidente, avvenuto mentre la donna attraversava le strisce pedonali nei pressi della chiesa di Valverde. Un incidente che era stato relegato ad un fatto di poco conto, visto che le lesioni riportate dalla pensionata non pareva fossero tali da farle rischiare la vita. Poi il tragico epilogo dopo due settimane. Ora bisognerà capire se il pm procederà con la richiesta di autopsia in un’indagine contro ignoti, oppure se iscriverà l’automobilista e i medici che hanno avuto in cura la donna, così da permettere a tutti la nomina di consulenti di parte.

