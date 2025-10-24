Muore il grano e comincia l’anno nuovo Salvatore Cambosu e il capidanni dell’anima 

Accogliamo con piacere il contributo dello scrittore, avvocato e camminatore Antonello Menne in occasione dei 130 anni dalla nascita dello scrittore di Orotelli Salvatore Cambosu, autore di “Miele amaro” e di molti altri testi. Cambosu si spese in molteplici generi letterari, tra cui il giornalismo. In questa veste per oltre 10 anni collaborò con L’Unione Sarda.

***

Per entrare nel cuore di “Miele amaro” occorre misurarsi con “le parole di Antioco Mezzadria”, l’alter ego di Salvatore Cambosu che, nella sua proverbiale timidezza, ha sempre rifuggito i riflettori per lasciare spazio agli altri. Attraverso le parole di Antioco Mezzadria, Salvatore Cambosu ripercorre la condizione umana e lo fa studiandone i ritmi e le scadenze che sono dentro le stagioni. L’esistenza umana, d’altronde, si ripete ogni anno, a volte uguale, spesso con un susseguirsi di imprevisti.

L’autunno

La vita prende le mosse a settembre, “col grano che muore e giace in sepoltura comincia l’anno nuovo: capidanni”. È l’autunno, quel lento prepararsi al buio che incombe improvviso senza dare respiro ai cuori in tumulto. Tuttavia, l’inverno promette una luce nuova per chi saprà attendere fiducioso e in silenzio, cercando forza in sé stesso, poiché è lì che si fortifica la speranza. “Ricordati che sei uomo — ammonisce Antioco — e che l’uomo vero non piange e non deve dire che una parte del suo male”. Deve conservare nel silenzio la forza da sprigionare quando la luce riprenderà possesso del cammino che l’uomo vero sarà chiamato a percorrere. Per Antioco Mezzadria la primavera equivale alla risurrezione e richiede un comportamento reattivo, moralmente orientato, spiritualmente animato. Non si può vivere nella luce senza compiere scelte di campo, né assaporare il calore della nuova stagione senza orientarsi al bene. “La terra si rallegra, ritorna ogni erba, anche quella maligna”, ma “se sei uomo, strappa la zizzania”. Il “cantore dei sardi” non si rivolge ai cristiani o ai sapienti, ma all’uomo in quanto tale: per essere uomo occorre combattere il male. Non esiste condizione umana priva di umanità; il bene è un imperativo categorico che interpella tutti — ricchi e poveri, sapienti e ignoranti, uomini e donne. Se vuoi vivere pienamente la condizione umana, devi estirpare la zizzania. Solo allora sarà estate piena, colma di luce e di frutti; la terra ti sarà amica e ti ringrazierà. Sarà festa e danza, armonia e voci rivolte al cielo. In quel momento l’attesa non sarà stata vana: avrà dato frutti e rinsaldato pensieri e cuore. Festa nel villaggio e festa nei campi. “La falce miete l’orzo. E tutto ronza, tutto odora, tutto trema di piacere. Ogni fanciullo tenta d’incantare la lucertola col suo zufolo di canna”. La natura è in festa: i fanciulli sono accolti e coccolati, tutto emana armonia. Ma non spezzatela, ammonisce: non percorrete i sentieri del male, non cedete all’ingiustizia. Il male genera male, anche nei gesti nascosti o apparentemente necessari. “Avete visto come piange l’albero, se lo ferite? Come lacrima il ramoscello, se lo troncate? Non fate di queste cose, non offendete chi non nuoce e non si può difendere.” Antioco Mezzadria parla con la saggezza dei profeti. Non c’è spazio per chi provoca le lacrime degli indifesi, né gioia per chi offende gli umili. È una scelta di campo che racconta una visione di vita, un senso di appartenenza alla terra natia, giudice supremo di ogni scelta.

I sogni diventano gialli

La felicità passa per la terra arsa e bruciata dal sole, per l’estate che illumina i cuori con i suoi colori vittoriosi. “Anche i sogni diventano gialli, ora che nelle spighe c’è il mare, e in ogni seme si asciuga e s’impasta, e i pastori partono per la montagna”. È un’immagine francescana, dove il divino si fa storia concreta e si manifesta nell’andatura decisa dei pastori verso la montagna e nel mare che prende forma nelle distese di spighe offerte al sole. “Dunque – ricorda il cantore - l’estate se n’è andata, ma, nel timore dei giorni duri che non potranno mancare, contadino e pastore ascoltano un’altra volta contenti la pioggia che canta”. Non è rassegnazione, ma consapevolezza. Essi sanno che ci saranno momenti bui, ma sanno anche che “ritornano le nespole, le castagne, le mele cotogne, il vino nuovo: tutto ritorna, ed è una vera allegrezza questo miracolo che si ripete e che continuerà anche quando noi non ci saremo”. E aggiunge: “Ci sarà l’albero che avremo piantato e che avrà il nostro nome sulle labbra dei figli che l’avranno ereditato.” Ecco la forza del pastore e del contadino, granitica come le rocce che li proteggono nelle giornate di tramontana. Antioco Mezzadria è un cantore con gli scarponi tramandati dal nonno, risuolati ogni anno per resistere alle intemperie, sicuro nel suo procedere di stagione in stagione. La sua forza morale, più potente della terra ereditata, insegna che per essere uomini veri bisogna stare dalla parte del bene, impegnandosi affinché esso trionfi sempre, di contrada in contrada. “L’importante è lasciare un buon ricordo, come di uno che ha fatto qualche cosa per migliorare il mondo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA