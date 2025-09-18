Muore il critico fotografico Rebuzzini Lividi sul collo, si indaga per omicidio 

Milano. L’autopsia e le immagini delle telecamere del palazzo di via Zuretti potranno chiarire le circostanze in cui è morto il critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, trovato agonizzante mercoledì sera sul pianerottolo del suo laboratorio al pianoterra dal figlio Filippo. «Non penso a un’aggressione - ha detto quest’ultimo - non può essere stato aggredito, era amato da tutti». Ma alcune ecchimosi compatibili con uno strozzamento hanno indotto il Pm ad aprire un fascicolo per omicidio. Dai rilievi nell’appartamento, che aveva la porta aperta, sembra non mancasse nulla. C’erano il telefono cellulare e dei contanti, che difficilmente un rapinatore avrebbe lasciato perdere. Rebuzzini era noto per la sua rivista FOTOgrafia, era stato docente a contratto all’Università Cattolica di Milano e animatore dell’associazione Obiettivo Camera. Curò anche la sezione storica degli apparecchi fotografici al Museo Alinari di Firenze.

