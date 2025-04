Muore Gentilini, il sindaco sceriffo aveva 95 anni 

Treviso. È morto ieri a 95 anni Giancarlo Gentilini: figura di grande carisma e simbolo della politica locale, per tutti “lo sceriffo”, fu sindaco dal 1994 al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vicesindaco e consigliere fino al 2023. «Il nostro Leone è andato avanti - ha detto il sindaco Mario Conte - Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all’età».

Gentilini è stato per definizione l’amministratore capace ma divisivo e controverso, in prima linea nelle trincee più folk (la guerra ai chewingum per via dei costi di ripulitura del selciato) e in quelle più pesantemente xenofobe (degli emigrati disse: «Bisognerebbe vestirli da leprotti per fare pim pim pim col fucile») e intolleranti (non volle il Pride, non nascose mai la sua omofobia). Leghista della prima ora ma fautore dell’unità nazionale e contrario al secessionismo bossiano, rimpiangeva il ventennio ma veniva dalla Dc. Per il governatore Luca Zaia «è stato un uomo delle istituzioni prima ancora che un politico, un grande amministratore pubblico che negli anni della fine della prima repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava “il mio popolo”, e come pochi altri ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d’Italia».

