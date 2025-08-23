Muore durante un’immersione 

Era l’appuntamento di ogni mattina: uscita dall’appartamento di Genneruxi in cui viveva da solo di buon’ora e poi via, a fare pesca subacquea nel mare antistante Capo Sant’Elia, vicino al ristorante “Lo Scoglio”. Una tradizione immancabile, qualunque fosse la situazione meteorologica. Ma ieri, malgrado il mare non fosse ostico, qualcosa non è andata per il verso giusto e i frequentatori assidui della spiaggiola, che alle 10.30 ancora non l’avevano visto rientrare - come invece accadeva ogni mattina dopo la ricerca di prede - hanno dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due. I soccorsi sono stati immediati, ma Vittorio Pilloni, 84 anni era già sul fondale di circa tre metri, senza più vita.

Soccorsi inutili

La Guardia costiera si è immediatamente messa alla guida delle ricerche e, prima di giungere con la motovedetta Unità Sar CP320, ha dirottato l’imbarcazione di soccorso più vicina a Capo Sant’Elia: il gommone con il quale la Polizia locale pattuglia il litorale durante la stagione estiva. Scorgere il corpo di Pilloni su quel basso fondale, immerso nelle acque cristalline, non è stato difficile e pochi minuti dopo i sommozzatori della Guardia costiera hanno recuperato il corpo, che è stato disteso a bordo della motovedetta. Intorno c’erano anche i mezzi navali e i sub dei Vigili del fuoco e la motovedetta della Guardia di finanza: tutti accorsi nella zona quando è partito l’allarme perché il sub esperto, ma molto anziano, non era rientrato in spiaggia. Ogni giorno, i frequentatori più assidui incontravano il pensionato quando usciva dall’acqua dopo la battuta di pesca quotidiana, che faceva sempre. Era vedovo da alcuni anni: «O muoio in casa da solo o muoio in mare mentre pesco», diceva spesso alle persone che incontrava quotidianamente nella spaggiola accanto al ristorante, e a quanto pare la scelta l’aveva fatta malgrado i figli - seppure assai presenti nella vita dell’uomo - non fossero per niente entusiasti del pericolo cui si esponeva ogni mattina. Ma Vittorio Pilloni, sul punto, non voleva sentire ragioni: nulla lo avrebbe convinto a rinunciare alla sua mini battuta di pesca solitaria della mattina, rigorosamente con la muta subacquea. Esperto, prudente, forse è stato tradito da un malore legato anche alla sua età avanzata.

Il dolore dei colleghi

Proprio quando gli agenti della Polizia locale, dal gommone, hanno scorto il corpo su quel basso fondale, attraverso il telefonino hanno appreso un particolare che ha reso le cose ancora più difficili. Già, perché Vittorio Pilloni era il padre di Paolo, un agente della sezione Infortunistica della stessa Polizia locale. «L’ho ritrovato io», ha detto uno dei vigili dell’equipaggio del gommone a Paolo Pilloni, l’agente figlio della vittima, «mi dispiace tantissimo». E lui, l’agente dell’Infortunistica, li ha abbracciati tutti, i colleghi che hanno raggiunto la vecchia sede della Capitaneria di porto in via Roma. Intanto, accertato che l’84enne è morto a causa di una disgrazia, dalla Procura presso il Tribunale è subito giunto il nulla osta per il rilascio della salma.

I bagnanti

Dalla spiaggiola di Capo Sant’Elia, i bagnanti non si sono accorti di nulla e la mattinata d’agosto ha continuato a scorrere secondo i soliti ritmi. Su un’altra riva, quella della banchina della Capitaneria di porto in via Roma, la tragedia invece si viveva per la disperazione dei figli della vittima. Che, questa fine, l’aveva più volte ipotizzata. Quasi preventivata.

