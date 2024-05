Muore dopo una partita di padel 

Ha giocato la sua partita a padel con alcuni amici. Poi è rientrato negli spogliatoi, si è fatto la doccia ed è morto all’improvviso, forse a causa di un infarto. Inutili sono stati tutti i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 hanno potuto solo dichiararne la morte tra la disperazione degli sportivi e dei gestori della struttura che in quel momento si intrattenevano ancora nell’impianto sportivo del “San Francesco”, a Quartu. Pierpaolo Isola, 48 anni, dipendente di una società di recupero crediti con sede a Cagliari, è morto così, in una notte che doveva essere solo di svago prima del ritorno a casa, a Selargius.

Amici sotto shock

Sotto shock gli amici, mentre lo spogliatoio veniva occupato dai sanitari e dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, dirottati sul posto dalla Centrale operativa di Quartu. Nessun mistero sulla sua morte: un infarto, probabilmente. Il giudice verso la mezzanotte, ha disposto la rimozione della salma, subito messa a disposizione della famiglia per i funerali. Un dramma, una tragedia che ha sconvolto tutti. Pierpaolo Isola, originario di Quartu, ma residente da alcuni anni a Selargius, era conosciutissimo. Un uomo che amava il lavoro e lo sport, il padel, il calcetto, il calcio. È stato anche dirigente di una società sportiva di Quartu. Curava tutto nei particolari. Attento, scrupoloso su tutto.

I colleghi

I colleghi di lavoro, ieri hanno saputo molto presto della tragedia, già prima del turno di lavoro negli uffici tra le che Ciusa e Biasi, a Cagliari. «L’ho conosciuto 15 anni fa», dice uno dei suoi colleghi. «Come me, è stato anche in Francia, a Lione, nella nostra prima società di recupero crediti. Mercoledì sera finito il turno, ci siamo tutti salutati. Oggi, la brutta notizia che ci ha davvero sconvolti». Chi era Pierpaolo? «Una persona tranquilla, sempre disponibile, amica di tutti. Sapevamo della sua passione per lo sport, per il calcetto, per il padel. Una gran bella persona, un signore, amico di tutti».

Mercoledì sera è arrivata al “San Francesco” per il solito appuntamento col padel. Ha fatto la sua partitina, poi la doccia e la morte. Quindi l’allarme, la disperazione, l’arrivo dell’ambulanza, il tentativo di rianimare l’uomo. Tutto inutile. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno effettuato i necessari accertamenti, coordinati dal capitano Ignazio Cabras. Quindi il rapporto al giudice e il trasferimento della salma in cimitero. Indagine subito chiusa. È stata una tragica fatalità.

