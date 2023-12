Muore dopo l’incidente stradale 

Speranze finite. Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziata la procedura per dichiarare la morte cerebrale di Luciano Bernini, il pensionato di 78 anni investito mercoledì a Bari Sardo. L’agonia dell’uomo, originario di Viterbo, che trascorreva lunghi periodi di vacanza in un’abitazione di famiglia nel quartiere residenziale de Su Crastu, è durata ventiquattro ore. La commissione medica ha concluso alle 22 la procedura di accertamento, durata sei ore, per constatare la morte cerebrale. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente accaduto in via Maria Carta: un’emorragia cerebrale ha compromesso le funzioni vitali del pensionato. Il conducente della Lancia Musa, Alessandro Melis, 42 anni, allevatore di Bari Sardo, è stato denunciato e rischia l’accusa di omicidio stradale. È assistito legalmente dall’avvocato Alessandro Fanni.

La tragedia

Luciano Bernini era arrivato a Bari Sardo per trascorrere un periodo di vacanze insieme ai parenti, tra cui la figlia che abita in paese. Subito dopo l’incidente, le condizioni del pensionato sono apparse piuttosto critiche fin dal primo istante, anche alla luce della sua età avanzata. Il pensionato era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, dove per un giorno intero ha lottato tra la vita e la morte a seguito dei traumi riportati nella collisione. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma alla fine per Luciano Bernini, che versava in coma irreversibile, non c’è stato nulla da fare. Al termine dell’accertamento della morte secondo i criteri cardiaci e neurologici, i medici hanno valutato la possibilità di prelevare gli organi e i tessuti a scopo di trapianto.

Le indagini

Luciano Bernini è stato investito mentre transitava in via Maria Carta, in un tratto privo di strisce pedonali. Sull’episodio la Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo e le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Valentina Vitolo, sono state affidate agli agenti della polizia stradale di Lanusei che, diretti dall’ispettore Fausto Loddo, si sono occupati dei rilievi e di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica. Tra le ipotesi, tutte da confermare, non si esclude che il conducente dell’utilitaria (posta sotto sequestro) sia stato abbagliato dal sole che gli avrebbe impedito di vedere il pedone. L’allevatore, che dopo l’incidente è stato tra i primi a soccorrere Bernini, è stato iscritto sul registro degli indagati.