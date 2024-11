Muore dopo l’incidente in moto 

La comunità di Decimoputzu piange Alessandro Marongiu, il quarantenne deceduto ieri in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale accaduto durante notte di domenica scorsa a Villasor. Alessandro, che abitava a Monserrato, era originario di Decimoputzu, ma mancava dal paese da diversi anni, dove aveva lasciato un profondo ricordo tra i parenti e i tanti amici.

Il dolore

«Ci siamo persi di vista molti anni fa, dopo che aveva lasciato il paese» – ricorda Daniele Pingiori, 43enne di Decimoputzu e suo parente. «L’ultima volta che ho incontrato Alessandro è stato cinque mesi fa, ci siamo salutati velocemente perché entrambi avevamo degli impegni, ma lo ricordo come un ragazzo gioviale e sempre allegro, e grazie alla sua simpatia stringeva amicizia e si faceva voler bene da tutti». La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente nel paese, portando la tristezza alle tante persone che lo conoscevano. La lunga lista dei messaggi di cordoglio, pubblicati sui social da amici e conoscenti, lo ricordano come un ragazzo d’oro. Il ricordo ancora vivo Alessandro, nonostante non vivesse più nel paese, conferma la grande stima che la comunità ancora nutriva per lui: «Ti porteremo sempre nel nostro cuore», scrivono in tanti nelle pagine social del paese.

L’incidente

La moto per terra e il corpo in fin di vita del centauro a pochi metri: non è la prima volta che a ridosso della rotonda all’ingresso del paese di Villasor si assiste a un incidente, ma non era mai successo che qualcuno perdesse la vita. Per Alessandro Marongiu, invece, non c’è stato scampo. Una tragedia, le cui dinamiche rimangono ancora opache: la moto, una Kawasaki z900, potrebbe aver urtato lo spartitraffico, ma potrebbe anche essersi trattato di uno sbandamento.

Lavori al palo

Quel che è certo è che la rotatoria aspetta ancora dei lavori, quelli voluti dal Comune e per cui erano stati già stanziati 20mila euro: l’installazione di una torre faro per renderla visibile anche da lontano. La rotatoria, infatti, affaccia sulle due provinciali, la numero 4 e la numero 7. Come queste due strade, anche la rotonda è “giurisdizione” della Provincia del Sud Sardegna. Dopo settimane da incubo che contò decine di incidenti (un’auto finì ribaltata) alla fine del 2023, la Provincia risistemò il cordone in cemento e la segnaletica. A questo punto il Comune si fece avanti e propose, con più di una lettera ufficiale, di acquisire la parte interna della rotonda e installare una torre faro. «L’abbiamo già acquistata», spiega il sindaco Massimo Pinna. «Devono solo firmare dalla Provincia, abbiamo già speso i soldi del nostro bilancio. Abbiamo sollecitato anche recentemente e lo abbiamo fatto più volte in ogni modo. Seppur sistemata strutturalmente, la rotonda non è ancora in sicurezza». Poi si concentra sulla tragedia: «La comunità piange Alessandro. Le più sentite condoglianze alla famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA