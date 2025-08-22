VaiOnline
Sinnai.
23 agosto 2025 alle 00:25

Muore dopo l’incidente con lo scooter 

Matteo Lai aveva diciotto anni: era uscito fuori strada a Tasonis il 15 agosto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il giorno di Ferragosto l’incidente col suo scooter: era finito fuori strada a Tasonis, frazione di Sinnai, mentre tornava a casa, nel paese.

Ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, nonostante l’intervento dei medici il ragazzo ha smesso di combattere ieri, sette giorni dopo la caduta, lasciando nella disperazione la famiglia.

Il dramma

Matteo Lai, 18 anni, è morto per le ferite riportate otto giorni fa: troppo gravi. Nel paese la notizia si è diffusa molto velocemente suscitando un grandissimo cordoglio, perché la famiglia è particolarmente conosciuta e stimata. Come Matteo, un ragazzo che amava il calcio e il rugby (giocava nel Capoterra) e aveva tanti amici.

Numerose le testimonianze in suo ricordo: «Ci siamo sentiti gratificati quando abbiamo capito che in nostra compagnia stavi bene e ti scappava anche qualche sorriso», ha scritto sui social il Capoterra, «purtroppo sei passato troppo velocemente nelle nostre vite, ma non potremo mai dimenticarci di te».

Il ragazzo quando era bambino ha anche giocato a calcio con il La Pineta, una delle due squadre di Sinnai. «Addio Matteo», ha scritto la società, «il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua forza rimarranno per sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore».

Stop alla musica

Ieri a Sinnai è stato sospeso uno spettacolo musicale in programma in piazza Sant’Isidoro e sono arrivate le parole della sindaca Barbara Pusceddu, che ha espresso il cordoglio del paese e dell’intera amministrazione comunale.

Fuori strada

Cosa sia accaduto il 15 agosto non è chiaro. Lai era a bordo del suo scooter e si trovava vicino a Tasonis quando, mentre rientrava a Sinnai, è uscito fuori strada. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, il 18enne ha perso il controllo del mezzo volando fuori strada e finendo nella vegetazione.

Più tardi è transitato un giovane che ha visto una scarpa sulla strada, si è fermato, ha dato uno sguardo e ha perlustrato il canale notando lo scooter e il corpo del ragazzo. Matteo era vivo. In breve tempo sono arrivati i soccorsi ed è stato trasferito in ospedale in condizioni apparse molto gravi, tanto che i medici l’hanno dovuto subito operare. Ieri il finale peggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras