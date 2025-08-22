Muore dopo l’incidente con lo scooter 

Il giorno di Ferragosto l’incidente col suo scooter: era finito fuori strada a Tasonis, frazione di Sinnai, mentre tornava a casa, nel paese.

Ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, nonostante l’intervento dei medici il ragazzo ha smesso di combattere ieri, sette giorni dopo la caduta, lasciando nella disperazione la famiglia.

Il dramma

Matteo Lai, 18 anni, è morto per le ferite riportate otto giorni fa: troppo gravi. Nel paese la notizia si è diffusa molto velocemente suscitando un grandissimo cordoglio, perché la famiglia è particolarmente conosciuta e stimata. Come Matteo, un ragazzo che amava il calcio e il rugby (giocava nel Capoterra) e aveva tanti amici.

Numerose le testimonianze in suo ricordo: «Ci siamo sentiti gratificati quando abbiamo capito che in nostra compagnia stavi bene e ti scappava anche qualche sorriso», ha scritto sui social il Capoterra, «purtroppo sei passato troppo velocemente nelle nostre vite, ma non potremo mai dimenticarci di te».

Il ragazzo quando era bambino ha anche giocato a calcio con il La Pineta, una delle due squadre di Sinnai. «Addio Matteo», ha scritto la società, «il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua forza rimarranno per sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore».

Stop alla musica

Ieri a Sinnai è stato sospeso uno spettacolo musicale in programma in piazza Sant’Isidoro e sono arrivate le parole della sindaca Barbara Pusceddu, che ha espresso il cordoglio del paese e dell’intera amministrazione comunale.

Fuori strada

Cosa sia accaduto il 15 agosto non è chiaro. Lai era a bordo del suo scooter e si trovava vicino a Tasonis quando, mentre rientrava a Sinnai, è uscito fuori strada. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, il 18enne ha perso il controllo del mezzo volando fuori strada e finendo nella vegetazione.

Più tardi è transitato un giovane che ha visto una scarpa sulla strada, si è fermato, ha dato uno sguardo e ha perlustrato il canale notando lo scooter e il corpo del ragazzo. Matteo era vivo. In breve tempo sono arrivati i soccorsi ed è stato trasferito in ospedale in condizioni apparse molto gravi, tanto che i medici l’hanno dovuto subito operare. Ieri il finale peggiore.

