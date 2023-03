Muore dopo la visita alla guardia medica 

Muore per un arresto cardiaco poche ore dopo essersi recato al presidio della Guardia medica di Domusnovas nel quale avrebbe lamentato dei forti dolori addominali. Per i familiari ci sono angoscianti interrogativi sulle precise cause che hanno provocato l’improvviso decesso del 54enne Gianni Frongia (noto Giannetto), tant’è che hanno deciso di vederci chiaro: hanno sporto una denuncia che ha fatto scattare l’apertura di un fascicolo che ha l’omicidio colposo come ipotesi di reato.

Il dramma

L'avvio delle indagini ha causato l’annullamento delle esequie, fissate per il pomeriggio di domenica nella chiesa dell’Assunta, ma poi rinviate a data da destinarsi per consentire al medico legale di eseguire prima l’esame autoptico sul corpo del 54enne. Il decesso di Gianni Frongia è avvenuto a Domusnovas nella serata di giovedì. Secondo le poche informazioni che sono trapelate finora l’uomo, l’allevatore di origini desulesi ma residente da diversi anni nel paese delle grotte, si sarebbe recato nel presidio della guardia medica di via Magenta intorno alle 20. Nei locali dell’ambulatorio avrebbe lamentato forti dolori addominali e gli sarebbe stato prescritto un farmaco per essere poi rimandato a casa con la raccomandazione di recarsi al pronto soccorso nel caso i sintomi si fossero ripresentati. Al rientro a casa, pare che il 54enne si sia messo a dormire ma poche ore dopo (intorno alle 23) i familiari si sarebbero accorti che qualcosa non andava e hanno contattato il 118. All’arrivo dei soccorritori il quadro clinico sarebbe risultato, però, già tragico: l’uomo si trovava in arresto cardiocircolatorio e a nulla sarebbero valse le ripetute manovre di rianimazione praticategli prima da un’equipe di volontari in servizio 118, poi dal medico della Asl giunto con la medicalizzata.

L’azienda sanitaria

Contattata, la Asl del Sulcis fa sapere che «la direzione aziendale non era a conoscenza dell’accaduto e della conseguente denuncia. Nell’esprimere le più sentite condoglianze ai familiari del paziente in questo momento la Direzione può solo confermare, per quanto di propria competenza, la più completa collaborazione con la magistratura che sta svolgendo le indagini su quanto accaduto».