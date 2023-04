Muore dopo il malore nel centro psichiatrico 

Gli operatori della residenza per pazienti psichiatrici di Capoterra lo hanno trovato semi incosciente nella sua camera, ieri all’una di notte. E i soccorsi, tempestivi, non sono purtroppo serviti: Ivan Codazzo, 33 anni di Senorbì, è stato accompagnato prima alla guardia medica e poi, dal 118, d’urgenza al Santissima Trinità di Cagliari. Qui i medici hanno fatto di tutto per capire cosa potesse avere: ma alle quattro il cuore dell’uomo ha smesso di battere. Gli esami svolti dal personale del pronto soccorso hanno evidenziato un’epatite fulminante. Insomma quando Codazzo è arrivato in ospedale le sue condizioni erano oramai compromesse. Una morte ancora da chiarire. Così la pm di turno, Ginevra Grilletti, ha messo sotto sequestro la salma per svolgere ulteriori accertamenti e l’autopsia in modo da escludere eventuali responsabilità di altre persone su quanto accaduto al 33enne. Tra le ipotesi fatte c’è anche l’intossicazione da farmaci.

La corsa

Le prime indagini sull’improvvisa morte di Codazzo sono state svolte dai carabinieri di Capoterra. Sono stati loro a ricevere la denuncia da parte di uno dei medici della Rems (residenza esecutiva misure di sicurezza) con sede a Capoterra. Il 33enne si trovava qui come paziente psichiatrico per i suoi precedenti. Soprattutto episodi di maltrattamenti in famiglia. Le sue condizioni di salute sono precipitate improvvisamente. I soccorsi sono stati immediati. Poi la corsa, su un’ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità a Cagliari. Il quadro clinico del 33enne è apparso da subito disperato. E non c’è stato niente da fare.

Morte da chiarire

Le cause del decesso però non sono state chiarite. La comunicazione fatta dall’ospedale, l’incrocio con quanto denunciato poi dalla Rems di Capoterra (la tessa dove si trova Luigi Chiatti, il cosiddetto mostro di Foligno) ai carabinieri della stazione, ha spinto la pm di turno a disporre il sequestro del corpo del 33enne in attesa degli ulteriori approfondimenti medici, con esami e l’autopsia che potrebbe essere già eseguita oggi (o domani) dal medico legale Nicola Lenigno. C’è, fondamentalmente, da dare una risposta a una domanda: cosa ha provocato l’epatite improvvisa e fulminante? Una situazione di salute magari già precaria dell’uomo? Un’intossicazione da medicinali? E in questo secondo caso, sarebbe stato un gesto volontario anche se i pazienti non hanno a disposizione i farmaci? Oppure è accaduto altro?