Muore dopo dieci giorni di coma 

Dieci giorni di sofferenza trascorsi in ospedale prima di smettere di combattere. È morto ieri sera Fabrizio Maccioni, 57 anni, il cavaliere disarcionato e schiacciato dal cavallo durante la processione di San Bernardino a Mogoro e caduto pesantemente a terra battendo la testa lo scorso 25 maggio. Un colpo che gli aveva fatto perdere subito i sensi e che, alla lunga, gli è risultato fatale. L’uomo era stato subito ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato trasportato in elicottero, e mai ha ripreso conoscenza sino all’epilogo di 24 ore fa.

L’incidente

Le cause dell’incidente sono rimaste poco chiare, o meglio: non si è capito il perché l’animale si sia imbizzarrito all’improvviso scivolando e schiacciando col proprio peso Maccioni. L’incidente si era verificato in un momento di pausa della processione, quando il corteo era fermo o quasi, quindi qualcosa o qualcuno deve aver infastidito il cavallo che aveva perso l’equilibrio in seguito probabilmente a un movimento brusco e repentino. La stazza dell’animale aveva provocato subito seri danni all’uomo, che aveva perso i sensi. I soccorsi immediati non erano riusciti a rianimarlo e si era reso necessario l’intervento del 118, chiamato quasi in tempo reale da chi era presente e aveva visto quanto accaduto. Dalla centrale operativa, intuita la gravità della situazione, era stato dato subito l’ordine di decollo all’elicottero, arrivato in breve tempo e ripartito altrettanto velocemente dopo aver caricato a bordo il ferito. Una volta al Brotzu il 57enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, mentre a Mogoro i Carabinieri avviavano le indagini.

Padre di famiglia

In questi dieci giorni di cure Maccioni è sempre rimasto in coma ed è stato operato per due volte. Tutto inutile. Ieri, passate da poco le 22, è morto. Sposato, padre di due figli, per tradizione partecipava alla festa, particolarmente sentita a Mogoro. Faceva parte dell’associazione di cavalieri che accompagna ogni anno la processione. Quel giorno, una domenica, erano una ventina circa a fare da “scorta” al santo: stavano riaccompagnando il simulacro nella parrocchia, la festa era finita. E proprio in quegli istanti il cavallo si è imbizzarrito, è scivolato e ha schiacciato Maccioni. Ora il paese è in lutto. Proprio ieri durante la messa i concittadini avevano pregato per lui. Adesso non possono far altro che stringersi alla famiglia.

