Muore dissanguato nel letto dell’ospedale 

Un cagliaritano di 75 anni è morto dissanguato in letto del reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Brotzu, dove era ricoverato. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un gesto estremo portato a termine lunedì.

La tragedia

Sono da poco passate le 12 e nel reparto al settimo piano dell’ospedale della Sardegna diretto da Paolo Mura va in scena la routine quotidiana, in attesa che i pazienti pranzino. Dopo il ritiro dei vassoi con le portate, corridoi e camere di degenza si aprono ai parenti in visita ai loro cari.

In una camera dell’ala A sono ricoverati due uomini: uno di 75 anni, l’altro di 90. Senza farsi notare, il più giovane avrebbe preso una lametta e si sarebbe tagliato le vene. Una tragedia al momento inspiegabile. Nessuno si è accorto di niente, neanche l’anziano compagno di stanza ha visto o sentito niente. A dare l’allarme – fanno sapere i vertici del Brotzu – un infermiere che sarebbe entrato in camera e avrebbe intravisto importanti chiazze di sangue sulle lenzuola. Immediatamente, nella stanza occupata dai due uomini si sono precipitati i medici che hanno fatto il possibile per tentare di salvare il 75enne. Purtroppo, nonostante l’impegno disperato, non è stato possibile sottrarlo alla morte.

Le indagini

Nel reparto di Chirurgia d’urgenza, avvisati dai responsabili, sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Stampace, che hanno ricostruito la vicenda e sentito i testimoni, compreso il compagno di stanza 90enne che avrebbe confermato agli investigatori di non aver sentito o visto niente.

I militari hanno informato il sostituto procuratore Gaetano Porcu che, dopo aver disposto gli accertamenti di legge e sentito il medico legale dell’ospedale, ha consegnato la salma ai familiari.

Nel reparto

Il gesto estremo e l’arrivo dei Carabinieri hanno creato confusione nel reparto al settimo piano. Disagi minimi, l’attività ospedaliera non è stata interrotta, visite mediche e consulti sono proseguiti con normalità.

Le uniche restrizioni hanno riguardato i pazienti ricoverati nell’ala A, dove è morto il 75enne, che dopo l’ora di pranzo non hanno potuto ricevere la visita dei familiari. Nessun problema, invece, nell’ala B. La situazione è ritornata alla normalità prima delle visite serali, che si sono svolte regolarmente.

