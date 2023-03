Muore d’infarto a ventisei anni 

Dramma in casa, ieri mattina a Ilbono, dove un ragazzo di soli 26 anni è morto a causa di un improvviso infarto. Si chiamava Manuel Deiana, era di Lanusei. Lavorava come stagionale in un’azienda di Ilbono, dove abitava con la compagna. È stata lei a trovare senza vita Manuel e a dare l’allarme. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un’équipe del 112. Era stato allertato anche l’elicottero dell’Areus che, però, non si è neppure sollevato in volo perché il medico intervenuto ha dichiarato il decesso del giovane.

A Lanusei, intanto, quella di ieri è stata giornata di lutto cittadino, indetto dall’amministrazione comunale a seguito della scomparsa dell’agente della Polizia locale, Giampiero Demara, stimatissimo, presenza costante e discreta in città. I funerali dell’agente di 63 anni sono stati celebrati ieri nella Cattedrale di Santa Maria Maddalena dal parroco don Piergiorgio Pisu. Ad accompagnare Demara in cimitero una grande folla che si è stretta attorno alla moglie e ai due figli del vigile. Davanti alla chiesa colleghi in divisa giunti da tutta l’Ogliastra e i vertici delle forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA