Muore di tumore un anno dopo la moglie 

Una tragedia non solo per una famiglia, ma per tutta Sestu. Tanto che in segno di lutto è stato anche cancellato il carnevale di San Gemiliano, in programma sabato. Pier Paolo Scalas, 51 anni, in passato titolare di un supermercato, se n’è andato in pochi mesi colpito da un tumore. Una notizia sconvolgente per tutta la comunità, che segue quella della morte della moglie, Emanuela Orrù, avvenuta nel 2021 - a 49 anni - sempre per un cancro, e che lascia orfani entrambi i figli.

Il dolore della comunità

Scalas e Orrù sono stati per tutti due persone importanti, impegnati com’erano in numerose attività della Pro Loco. Emanuela era sorella dell’ex presidente dell’associazione Nazzareno Orrù. L’attuale presidente Mario Ziulu è scosso: «La notizia mi è stata data la mattina presto – dice -. Pierpaolo stava cercando di curarsi, un anno e mezzo fa era mancata Emanuela, la nostra modella per tutte le fotografie in costume tradizionale e sorella di Nazzareno Orrù, il nostro ex presidente. Questa notizia ci sta facendo soffrire tantissimo, un dramma sconvolgente. Io ho voluto a questi due ragazzi un mondo di bene, erano sempre pronti a offrire una mano e a prestarsi al cento per cento. Stiamo offrendo tutto il nostro supporto psicologico alla famiglia».

I due bambini hanno undici e sedici anni e non resteranno soli: almeno questo è un piccolo sollievo. «Gli zii sono già sempre stati loro vicini, il loro l’affetto non mancherà», continua Ziulu. Pier Paolo Scalas aveva cominciato a soffrire di forti mal di schiena lo scorso anno, poco tempo dopo si era recato a sottoporsi a controlli medici. Troppo tardi, ormai il tumore era andato in metastasi. Una catena di dolore, dove marito e moglie si sono trovati così accomunati dallo stesso male.

Carnevale cancellato