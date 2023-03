Muore di infarto Tonino Dessì, cordoglio in città 

La notizia della sua scomparsa improvvisa ha sconvolto la città. Perché Tonino Dessì - morto ieri a 63 anni - lo conoscevano veramente tutti a Quartu, per la sua attività di medico e di politico con la destra quartese. Consigliere comunale dal 1983 al 2005 - era entrato per la prima volta nell’aula di via Porcu a 24 anni - Dessì è stato anche presidente del Consiglio dal 2001 al 2003.

Uno dei primi a ricordarlo sui social è l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, esponente di FdI, lo stesso partito di Dessì. »Grazie per ogni parola che mi hai regalato, e per l’amicizia incondizionata». Parole di cordoglio anche dal capogruppo di FdI Michele Pisano, e dal deputato Salvatore Deidda, a nome di tutto il partito: «La comunità di Fratelli d’Italia è in lutto per la scomparsa di un grande amico, fratello e rappresentante storico della destra quartese sarda. È sempre stato un punto di riferimento, avevamo in progetto tante altre imprese. Non l’ho ringraziato mai abbastanza».

Tonino Dessì era apprezzato da tutti in città, e non solo dai compagni di partito. «Un esempio di integrità, moralità e senso di responsabilità nel fare l’amministratore pubblico», commenta l’ex sindaco Mauro Contini. «Eri la gioia in persona, ci mancherai amico mio», le parole di Tonio Pani, Psd’Az. «Una persona competente e leale con la quale ho avuto modo di condividere tante battaglie. Lo ricordo con grande stima e affetto», dice Guido Sarritzu della Uil. «Sono molto addolorato, siamo stati consiglieri comunali da ragazzini», ricorda il sindaco Graziano Milia. «Pur con posizioni politiche diverse c’è sempre stata una grande lealtà e un affetto reciproco. La città perde un politico intelligente, una persona di estrema generosità», aggiunge Milia ricordando l’impegno di Dessì nell’hub vaccinale di Quartu. «Per me è stato un grande amico, sono vicino alla famiglia e ai compagni di partito».

