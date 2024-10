Muore cinque mesi dopo l’incidente stradale 

Per cinque mesi i familiari e gli amici hanno sperato nel miracolo ma non c’è stato. Mara Pisano, 37 anni di Sant’Anna Arresi, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel maggio scorso, ha smesso di lottare ieri mattina: è morta a Oristano nella clinica Santa Maria Bambina dove era stata trasferita dopo le prime cure all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Lo schianto

L’incidente risale alla serata del 19 maggio scorso. Era avvenuto al chilometro 91 sulla statale 195 al bivio per Porto Botte, nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu. Mara Pisano viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme a un giovane di Carbonia, Davide Diana, quando la loro auto era andata a finire contro un pullman dell’Arts. All’arrivo dei soccorritori le condizioni della donna, che viaggiava accanto al conducente, erano apparse subito gravissime, mentre si erano perse le tracce di Diana. Era stato poi ritrovato poco dopo, le 23.30, in stato confusionale, mentre percorreva a piedi la statale in direzione San Giovanni Suergiu, a poco meno di 2 chilometri dal luogo dell’incidente. Lo avevano trovato i barracelli di Masainas, coadiuvati dai volontari della protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco e dai carabinieri. L’uomo aveva riportato diverse ferite e aveva vagato per alcune ore nelle campagne circostanti, e poi sulla statale. Illeso invece il conducente del mezzo pubblico.

In ospedale

Mara Pisano era stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Carbonia dal lato destro del Panda accartocciata. I volontari di Giba, impegnati nel servizio di 118 erano stati i primi a soccorrerla e poi l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale Sirai l’aveva trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Aveva riportato gravissime lesioni e, nonostante sia stata sottoposta ad un immediato intervento chirurgico nella notte e poi nei giorni successivi, le sue condizioni della non sono mai migliorate. Tempo dopo la situazione non si era evoluta e la donna era stata trasferita presso la clinica riabilitativa di Oristano. Le speranze che potesse riprendersi erano davvero limitate ma i medici non hanno mai smesso di lottare. Fino a ieri quando Mara Pisano ha smesso di soffrire.

Il lutto

La notizia della sua morte è arrivata nella tarda mattina a Sant’Anna Arresi, dove la donna risiedeva. Grande il cordoglio, compreso quello dell’amministrazione comunale, è stato espresso alla famiglia anche sui social dove in tanti hanno voluto ricordare Mara, come Federica Mei, una sua amica, che in un post ha scritto “Vola alto Mara”. In segno di lutto è stato annullato l’appuntamento dedicato ai cicloamatori “Strade del Carignano” che si sarebbe dovuto svolgere domenica a Sant’Anna Arresi. Il funerale di Mara Pisano si svolgerà oggi, alle 15.30, nella chiesa del paese.

