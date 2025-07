Muore cinque giorni dopo l’incidente 

È morto dopo un ricovero di cinque giorni al Brotzu, per le conseguenze di una caduta dal suo scooter, ma Luca Piredda, 57 anni originario del Cep e da tempo residente a Pirri, vivrà ancora: aveva sempre espresso la volontà di donare gli organi e così è stato. Il suo fegato e i reni, prelevati tra martedì e ieri, permetteranno ad altre persone di avere una vita migliore grazie alla grande generosità di un uomo che ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia, negli amici e nei colleghi di lavoro.

Lo schianto

Su quanto accaduto a Piredda non ci sono molti dettagli: avrebbe perso il controllo del suo scooter, cadendo e riportando dei traumi e delle lesioni che inizialmente sono state probabilmente sottovalutate poiché non sarebbe andato in ospedale. Anzi. Il 57enne sarebbe rientrato a casa. Soltanto in un secondo momento, avendo dei dolori e del malessere, ha raggiunto il Brotzu. La sua situazione è purtroppo precipitata e le condizioni si sono aggravate rapidamente. Per cinque giorni ha lottato per restare in vita ma purtroppo martedì sera i medici hanno dovuto constatare la morte celebrare. Devastata dal dolore, la moglie ha confermato la scelta di Luca Piredda di donare i suoi organi. C’è stato così il prelievo di fegato e reni, destinati poi a dei pazienti per il trapianto.

Il ricordo

Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa di un uomo definito, come più volte evidenziato sul gruppo Fb “La voce di Pirri” «amico sincero, marito devoto e padre amorevole». Il 57enne è sempre stato «pronto ad aiutare gli altri con un sorriso, un consiglio o una mano tesa. Chiunque lo incontrasse ne rimaneva colpito per la sua bontà d’animo e la sua genuina semplicità, doti rare che lo rendevano speciale. Pirri perde un concittadino che amava profondamente il suo quartiere e la sua gente». Piredda svolgeva il lavoro di consulente energetico. I suoi colleghi e amici dell’Imc Holding lo dipingono come «un lavoratore straordinario, un uomo vero. Luca è sempre stato amichevole, solare, di buon umore. Un professionista leale, che ha condiviso con noi momenti belli e difficili, sempre con lo stesso spirito. Uno degli elementi storici della nostra azienda. In Sardegna era un punto di riferimento nel mondo del fotovoltaico». Oggi, alle 16 nella parrocchia di San Tarcisio a Barracca Manna, i funerali: saranno in tantissimi a dare l’ultimo saluto a Luca Piredda e a stringersi attorno alla moglie e al figlio.

