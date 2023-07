Muore Chicca Gobbi, con De Gregori nella vita e sul palco 

L'amore era nato a scuola quando erano giovanissimi, poi il matrimonio celebrato il 10 marzo del 1978, tra i testimoni c’era Walter Veltroni, allora militante nella Fgci. È morta a 71 anni Alessandra “Chicca” Gobbi, moglie di Francesco De Gregori. La donna combatteva da tempo con una grave malattia, la situazione era precipitata nei giorni scorsi. I funerali si terranno in forma rigorosamente privata. Dal matrimonio sono nati due gemelli Marco e Federico. Oltre che nella vita i due erano anche una coppia artistica, in più occasioni Chicca ha partecipato alle esibizioni del marito e in parecchie occasioni si sono visti sul palco insieme. Nel 2018 avevano interpretato a due voci una versione acustica di “Anema e core” firmata assieme a Mimmo Pladino, registrata nei Real World Studios di Peter Gabriel, e nella tournée del 2018, che li ha portati in molte parti del mondo, si erano esibiti insieme, sul palco, in un duetto. Gobbi gestiva l'azienda agricola Le Palombe a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, di proprietà del cantautore. Il concerto di Venditti e De Gregori previsto per stasera a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca), viene posticipato al 18 agosto, nella stessa location.

