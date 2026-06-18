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San Sperate.
19 giugno 2026 alle 00:32

Muore all’improvviso a 28 anni, proclamato il lutto cittadino 

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È una comunità in lutto quella di San Sperate per Nicola Lasio, giovane di 28 anni scomparso improvvisamente ieri per cause naturali. La notizia è arrivata nelle prime ore del mattino lasciando sgomenti amici e conoscenti.

“Panzo”, come affettuosamente chiamato in paese, era noto per l’allegria e la gentilezza ed era ben voluto. Lavorava da qualche anno in uno dei luoghi più frequentati dai sansperatini, il Giardino Megalitico. Numerosi gli eventi in programma per questo fine settimana ma annullati in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia della vittima. «In momenti come questi le parole sembrano insufficienti davanti a un dolore così grande.La perdita colpisce l’intera comunità», ha commentato il primo cittadino Fabrizio Madeddu che, in segno di cordoglio, ha proclamato il lutto cittadino per domani dalle 16 alle 18, orario di svolgimento delle esequie.

Tutta la cittadinanza, in particolare gli imprenditori ed i commercianti, sono stati invitati a sospendere le attività in concomitanza con la cerimonia funebre come segno di vicinanza ai parenti del giovane. Il sindaco ha inoltre esortato la popolazione a osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle 16 di domani contemporaneamente all’inizio dei funerali.

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