Muore all’arrivo in ospedale: disposta l’autopsia 

Si è sentito male su una panchina in piazza del Carmine, da tempo diventata la sua casa. Fall Abdoulaye, senegalese 48enne che oramai da diversi anni viveva in città, ha chiesto aiuto a chi poco dopo la mezzanotte di ieri passava accanto a lui. Ha chiesto dell’acqua, spuntando subito sangue. E aveva il viso gonfio e livido. Immediata la segnalazione al 118 e l’intervento di un’ambulanza dell’Areus con il trasporto dell’uomo al Brotzu. Poco dopo il suo arrivo in ospedale però il suo cuore ha smesso di battere.

Quanto accaduto è stato comunicato alla Polizia e Squadra volante e Mobile hanno avviato le indagini. Al termine degli accertamenti sarebbe stata esclusa l’aggressione: si potrebbe trattare di un malore, forse dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, o di una caduta avvenuta nelle ore precedenti. Per chiarire comunque le cause della morte la pm Rossella Spano oggi potrebbe disporre l’autopsia.

La ricostruzione

Per ora dunque le motivazioni della morte dell’uomo sono ancora misteriose. I poliziotti delle volanti e gli investigatori della Mobile hanno ricostruito le ultime ore di vita di Abdoulaye per verificare se avesse subito un’aggressione o se avesse avuto dei problemi con altre persone. Dai racconti e dalle testimonianze però sarebbe emerso che il 46enne, alle prese con dei problemi di alcolismo, aveva trascorso tutta la domenica sdraiato su una panchina. Anche se questo non era una novità: era quanto accadeva da diverso tempo. L’uomo ha rifiutato spesso le offerte di aiuto anche da parte dei volontari. E mangiava molto poco.

I soccorsi

Attorno alla mezzanotte, come emerso dalle verifiche svolte dagli agenti, il 46enne si è sentito male e ha chiesto aiuto. Ha bevuto un po’ di acqua ma è stato subito peggio. Quando il personale del 118 è arrivato si è deciso subito il trasferimento d’urgenza al Brotzu. Tutto inutile purtroppo perché è morto poco dopo. Avendo escluso un’aggressione o un altro atto di violenza, resta da capire se il 46enne sia morto per un malore o per le conseguenze di una caduta. (m. v.)

