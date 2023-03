Muore, a 98 anni, Lucy Salani sopravvissuta all’orrore di Dachau 

Nata come Luciano a Fossano (Cuneo) nel 1924, era cresciuta a Bologna come uomo omosessuale. Antifascista, dopo aver disertato sia l'esercito fascista sia quello nazista, fu deportata a Dachau nel novembre 1944 e vi restò fino alla liberazione del campo, nel marzo 1945. «Era terribile durante il fascismo essere transessuale», raccontava Lucy, instancabile testimone della Shoah. «Mi picchiavano e mi facevano fare delle cose schifose. Mi imbrattavano con il catrame e mi hanno rasato. Ho subito anche questo, ho preso le botte dai fascisti perché mi ero atteggiato a donna e per loro questo era inconcepibile».

«Sono stato bambino, figlio e figlia, soldato, disertore e prigioniero, madre, prostituta e amante. Ma qualsiasi persona sia stata posso dire con convinzione di essere stata sempre me stessa». Si presentava così Lucy Salani, l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, mancata ieri a quasi 99 anni.

Durante il regime

Nata come Luciano a Fossano (Cuneo) nel 1924, era cresciuta a Bologna come uomo omosessuale. Antifascista, dopo aver disertato sia l'esercito fascista sia quello nazista, fu deportata a Dachau nel novembre 1944 e vi restò fino alla liberazione del campo, nel marzo 1945. «Era terribile durante il fascismo essere transessuale», raccontava Lucy, instancabile testimone della Shoah. «Mi picchiavano e mi facevano fare delle cose schifose. Mi imbrattavano con il catrame e mi hanno rasato. Ho subito anche questo, ho preso le botte dai fascisti perché mi ero atteggiato a donna e per loro questo era inconcepibile».

Tra i cadaveri

Durante la prigionia a Dachau il suo compito era di «portare i cadaveri alla cremazione», aveva ricordato, «tutte le mattine dopo l'appello ero obbligata a trasportare i corpi dalle baracche».

L’operazione

Dopo la guerra si era stabilita fra Torino e Bologna. Nel mentre, l'operazione per diventare donna, negli anni '80 a Londra. La sua storia è diventata nota grazie alla biografia di Gabriella Romano “Il mio nome è Lucy. L'Italia del XX secolo nei ricordi di una transessuale”, pubblicata nel 2009 e seguita, due anni più tardi, dal documentario “Essere Lucy”. Nel 2014, il regista Gianni Amelio l'ha intervistata nel documentario “Felice chi è diverso”. Tra il 2020 e il 2021 Matteo Botrugno e Daniele Coluccini hanno girato il documentario “C'è un soffio di vita soltanto”, dove la si vede a Dachau, dove era stata invitata per l’anniversario della liberazione del campo. «Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di conoscere Lucy qualche anno fa e da quel momento», raccontano i due registi, «è iniziato un legame indissolubile, un legame che va al di là degli aspetti artistici e professionali. Lucy è diventata un punto di riferimento umano per noi e per le tante persone che hanno conosciuto la sua storia e che l'hanno amata per la sua resistenza, il suo orgoglio, la sua forza straordinaria».

I ricordi

Oggi in tanti ricordano Lucy e la sua lotta per essere sempre fedele a se stessa: «Mi ha iniettato linfa vitale», dice Vladimir Luxuria, «per continuare a credere nella lotta contro l'odio, il nazifascismo, la discriminazione. Piccola e forte, occhi magnetici e battuta sempre pronta».

«La sua vita», aggiunge l’Arcigay, «è simbolo di Resistenza e di memoria storica. Il ricordo di Lucy vive nei nostri cuori e ci spinge a lottare con ancora più forza per affermare l'immenso valore dell'autenticità delle nostre vite».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata