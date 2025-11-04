VaiOnline
Lutto.
05 novembre 2025 alle 00:18

Muore a 84 anni lo stratega Dick Cheney Spinse George W. Bush a invadere l’Iraq 

NEW YORK. Addio a Dick Cheney: il Darth Vader della politica americana che, da vicepresidente di George W. Bush, fu l'architetto della guerra del Golfo, è morto a 84 anni per una polmonite complicata dai problemi di cuore che lo avevano perseguitato per tutta la vita. La sua scomparsa è “una perdita per il paese”, ha detto Bush. Un “falco” in politica cresciuto nell'ideologia neo-con, forte di una carriera che aveva incluso un decennio a Capitol Hill e ruoli di capo di gabinetto di Gerald Ford e ministro della Difesa di George H.W. Bush, Cheney usò il suo ruolo di stratega capo del meno esperto George W. per approvare, dopo le stragi dell'11 settembre, l'uso di torture come il waterboarding nella lotta al terrorismo. Usando nel 2003 la “bufala” delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, dopo la prima azione militare contro al Qaida in Afghanistan, Cheney spinse gli Usa alla disastrosa invasione dell'Iraq tra sospetti di conflitto di interesse legati al suo lavoro come Ceo del colosso petrolifero Halliburton.

