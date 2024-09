Muore a 83 anni Alberta Sacerdoti,  tra le ultime superstiti della Shoah 

REGGIO EMILIA. È morta all'età di 83 anni Alberta Sacerdoti, insegnante e referente della comunità ebraica di Reggio Emilia e Modena. Era nata a Padova (dove si terranno i funerali) l'11 settembre del 1941, proveniva da una famiglia ebraica segnata profondamente dalla Shoah e dalla persecuzione di nazisti e fascisti. Lo zio paterno Franco Sacerdoti fu deportato insieme agli ebrei di Reggio Emilia il 22 febbraio 1944 nel Auschwitz-Birkenau. Lì venne ucciso a gennaio 1945. Alberta e i suoi genitori sopravvissero in clandestinità fino alla Liberazione. Si laureò a Verona in lingue straniere, specializzandosi in tedesco e inglese. Arrivò a Reggio, dove fu insegnante di lingue nelle scuole superiori.

RIPRODUZIONE RISERVATA