Il personaggio.
21 febbraio 2026 alle 00:10

Muore a 53 anni Eric Dane Per sempre dr Marc Sloan 

In “Brilliant Minds” ha interpretato un paziente di Sla 

Un altro lutto prematuro nel mondo della televisione. Eric Dane, l’amato chirurgo plastico nella serie medica di culto “Grey’s Anatomy”, è morto a 53 anni, poco più di un anno dopo aver annunciato la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica.

Il dramma

«Negli ultimi tempi non riusciva a parlare e aveva difficoltà a inghiottire», ha detto un amico rivelando il rapido progredire di una malattia neurodegerativa che usualmente porta alla tomba tra i 2 e i 5 anni dai primi sintomi, ma in alcuni casi lascia vivere, seppure con gravi menomazioni, per oltre un decennio.

Tra vita e fiction

Nel suo ultimo intervento davanti alle telecamere, nel dicembre 2025, Dane aveva parlato apertamente del suo impegno a «combattere» la malattia. Intervenendo in un panel virtuale organizzato per raccogliere fondi e creare consapevolezza sulla malattia di cui era afflitto, l’attore aveva raccontato la sua esperienza nell'interpretare un personaggio affetto da Sla nella serie drammatica “Brilliant Minds”. «È stato difficile, e ci sono stati momenti in cui per me era molto complicato riuscire a pronunciare le battute», aveva detto: «Nessuno sopravvive a questa malattia. Lo sappiamo tutti. Non avevo mai interpretato un personaggio che stesse attraversando qualcosa che sto vivendo in tempo reale, nella mia vita reale».

La famiglia

«Con il cuore pesante annunciamo la morte di Eric Dane dopo una coraggiosa battaglia contro la Sla», ha fatto sapere la famiglia. L’attore è morto con accanto la moglie Rebecca e le due figlie adolescenti, Billie e Georgia, che «rappresentavano tutto nella sua vita».

La carriera

Dane, nato a San Francisco, aveva debuttato in tv in un episodio del 1991 della serie “Bayside School”. La svolta era arrivata nel 2006 con il ruolo di Marc McSteamy Sloan, il capo dei chirurghi plastici dell’ospedale di Seattle, interpretato per 139 episodi di “Grey’s Anatomy” fino al 2021. L’attore, che aveva recitato anche nella serie drammatica di Hbo “Euphoria” dove era stato il padre del personaggio interpretato di Jacob Elordi, negli ultimi tempi aveva abitato in una casa di Johnny Depp che non gli faceva pagare l’affitto: un modo dell'amico per alleviare le preoccupazioni finanziarie legate alle cure mediche che di recente avevano afflitto un altra star della tv morto giovane, James Van Der Beek, il popolare Dawson di “Dawson’s Creek”.

La malattia

In un'intervista a Good Morning America nel giugno 2025, Dane aveva parlato degli inizi della malattia. «Ho iniziato ad avvertire debolezza nella mano destra e all'inizio non ci ho dato troppo peso. Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mano fosse affaticata». Nel settembre 2025 l'attore era stato visto su una sedia a rotelle in un aeroporto di Washington,e aveva avuto difficoltà a parlare con un fotografo. A gennaio si era ritirato improvvisamente da un altro evento dedicato alla Sla citando «le realtà fisiche della malattia» e spiegando di non essere «in condizioni sufficientemente buone per partecipare» ( red. spett. ).

