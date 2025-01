Muore a 36 anni, l’addio della città al giovane commerciante 

Si fa fatica a trovare posto tra i banchi della basilica di Sant’Elena. Familiari, amici, parenti, nessuno è voluto mancare per l’ultimo saluto all’imprenditore Gaetano Pelliccia, noto Nino, scomparso all’improvviso a 36 anni, quando il nuovo anno era appena cominciato, per un malore che lo ha colpito mentre era nella sua casa a Quartello,

Cascate di fiori bianchi abbracciano il carro funebre da dove viene portata via e adagiata davanti all’altare, la bara di noce chiara.Sopra c’è una fotografia dove il giovane sorride con i suoi grandi occhi azzurri.La moglie Roberta è una vedova inconsolabile che fa fatica a procedere sorretta da uno stuolo di persone.A celebrare la messa è don Nicola Ruggeri, parroco di Monserrato, amico della famiglia. «Un cuore che ama tanto» dice durante l’omelia, «non muore mai ma si conserva. E il cuore di Nino ha amato tanto e vivrà per sempre». Alla fine della messa i parenti stringono mani e ricevono abbracci prima di seguire il feretro per accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Ad attenderlo nel sagrato sono in tanti, immobili, le lacrime a bagnare il volto, il solito rito degli applausi.Gaetano Pelliccia era titolare di un negozio alla Corte del Sole a Sestu, grossista di articoli per calciatori e per questo molto conosciuto nel mondo dello sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA