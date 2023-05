Muore a 25 anni in attesa di trapianto 

La prossima settimana avrebbe dovuto sostenere gli ultimi tre giorni di visite e analisi all’ospedale Brotzu di Cagliari, per entrare nella lista delle persone in attesa di trapianto del fegato. Una trafila lunga sei mesi, e un’attesa che per il nuorese Ignazio Piras si è spenta a 25 anni, per colpa di una infezione e di una malattia rara, la glicogenosi 1b, che ne ha minato il fisico. All’inizio degli anni Ottanta non era stata diagnosticata in tempo e si era portata via anche un fratellino di appena 5 mesi e che oggi avrebbe avuto 44 anni.

Lacrime social

La tragedia silenziosa ha commosso Nuoro. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, alla mamma Giuseppina Moledda e alla famiglia. Ieri l'addio commosso. L'ultimo viaggio Ignazio, accompagnato dalla madre nella parrocchia di Beata Maria Gabriella, lo ha compiuto in una bara bianca, con un cuscino di rose bianche e con una marea di candidi palloncini voluti dagli amici per l’ultimo saluto. Un segno di purezza per un ragazzo, che racconta chi lo conosceva bene, «nelle sue mille difficoltà fisiche, era sempre pronto a correre per aiutare gli altri» .

Voto a San Francesco

Solo cinque giorni fa, il 1 maggio, Ignazio era anche andato in pellegrinaggio a San Francesco, per fare un voto al santo. Anche nella pagina social ufficiale c’è il ricordo di lui e della sua speranza per una vita normale affidata alla fede. «Solo pochi giorni fa - si legge - il primo maggio onoravi con sacrificio il nostro San Francesco presso il Santuario, oggi questo Santo ti tiene la mano e ti accompagna nell'alto dei cieli dove potrai pregare per chi resta qui in terra e ricongiungerti ai tuoi cari più stretti. Ignazio caro, chi ti ha conosciuto ricorderà il tuo sorriso, i tuoi valori, la tua educazione, la voglia di vivere ed anche la tua passione per le tradizioni. Bola in artu fizzu 'e Nugoro». Pochi giorni dopo un’infezione, la corsa in ospedale e il decesso dopo 24 ore.