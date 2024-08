Muore a 24 anni mentre va a spegnere un incendio nel Sulcis 

Lo schianto sulla Provinciale e poi un volo disperato verso l’ospedale di Cagliari dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Non è bastato. È morto a 24 anni Michele Murenu, agente del Corpo forestale di Assemini in servizio nella stazione di Santadi, che ieri pomeriggio correva a spegnere uno dei tanti incendi divampati nelle campagne del Sulcis, quando ha perso il controllo della Land Rover Defender ed è finito fuori strada.

Al suo fianco, la collega Federica Mulas, 30 anni, di Castiadas, che nell’incidente sulla SP 79 ha riportato ferite non gravi.

La tragedia

Tutto è accaduto intorno alle 16 nel tratto della Provinciale a poca distanza dalla stazione dell’Arst. Michele Murenu era diretto verso le campagne di Narcao e Villaperuccio divorate in quel momento dai roghi partiti da diversi punti. In campo, c’erano già le squadre della Protezione civile di Terraseo, Santadi, Sant’Anna Arresi, Forestas e del Corpo forestale di Sant'Antioco e presto sarebbero dovuti arrivare i due mezzi partiti dalla stazione di Santadi: il primo era quello guidato da Michele Murenu, sul secondo, invece, c’erano altri tre agenti, tra loro anche il vice sindaco di Santadi Paolo Secci. «Sono sotto choc, stavamo rientrando da altri interventi antincendio e presto avremmo raggiunto Michele e Federica. Mentre eravamo per strada ci hanno avvisato dell’incidente. Non sappiamo ancora cosa sia successo. Sono incredulo, non so cosa dire», queste le parole di Secci, accorso sul posto pochi minuti dopo il terribile schianto. Sul luogo della tragedia, è arrivato anche Carlo Leori, comandante della stazione forestale nella quale prestava servizio il giovanissimo agente di Assemini, con lui il sindaco di Santadi Massimo Impera: «Sono molto dispiaciuto per ciò che è accaduto, questi giovani operatori rischiano la vita svolgendo il proprio lavoro, in difesa delle nostre comunità e a tutela dell’ambiente», ha detto il primo cittadino.

La dinamica

Ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Narcao per stabilire cosa abbia causato l’incidente. Michele Murenu era al volante del fuoristrada del Corpo forestale e stava percorrendo un lungo rettilineo in direzione di Villaperuccio, quando ha perso il controllo del mezzo (ora sotto sequestro), è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato oltre la cunetta. Immediato è scattato l’allarme: oltre ai volontari del 118 di Giba e alla medicalizzata partita dall’ospedale Sirai di Carbonia, sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasportato il 24enne all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è morto due ore dopo.

Il lutto

La notizia della morte di Michele Murenu ieri è corsa in fretta ad Assemini e ha lasciato l’intera comunità sconvolta per la perdita di quello che tutti definiscono «un ragazzo d’oro».

Lo ricorda così l’assessore Matteo Venturelli: «Sono stato suo animatore in parrocchia qualche anno fa. Molto serio, ben educato e mai sopra le righe. Trasmetteva gioia. Sono sconvolto».

Arriva anche il pensiero del sindaco Mario Puddu: «Assemini piange una giovane vittima. Un’altra. Una bruttissima giornata per la nostra comunità. Rivolgo le condoglianze dell’amministrazione ai familiari». Chiude con un messaggio Emilio Garau della Protezione civile asseminese: «Un altro giovane appartenente al Corpo forestale è andato via tragicamente, non si possono trovare parole per tanta tristezza. Ciao Michele, riposa in pace. Un abbraccio e le più sentite condoglianze a tutti i familiari».

Michele Murenu era molto conosciuto anche nel mondo dell’atletica, sport che praticava già dalla giovanissima età. Negli ultimi anni correva con la società di Decimomannu “Atletica Valeria”.

RIPRODUZIONE RISERVATA