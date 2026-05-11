Muore a 23 anni in ospedale 

La tragedia di Mauro si è consumata nel giro di pochi minuti, i medici hanno capito subito che non c’era tempo da perdere e l’ambulanza era pronta per il trasferimento in Rianimazione al Giovanni Paolo II di Olbia. Mauro Zoncheddu, 23 anni, lurese, ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale di Tempio, si è aggravato improvvisamente, era in condizioni disperate quando medici e infermieri stavano completando le operazioni per il viaggio. Il ragazzo non è neanche partito dall’ospedale. Il giovanissimo paziente è morto nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo.

Gli accertamenti

È successo ieri mattina, dentro l’ospedale Paolo Dettori, e ora la tragedia è al centro di verifiche da parte della Asl di Olbia e della Procura di Tempio. La Asl ha disposto l’autopsia, un atto interno, per individuare la causa del decesso. Si parla di una prima valutazione da verificare, Mauro Zoncheddu, sarebbe morto a causa di un’embolia polmonare massiva. La Asl ha avviato accertamenti per individuare l’origine dell’embolia e trovare una spiegazione alla morte di un ragazzo di 23 anni. Anche la Procura di Tempio, dopo la segnalazione al pm di turno, sta effettuando verifiche preliminari (non ci sono indagati). Il fatto è che la morte di Mauro Zoncheddu è arrivata improvvisamente, le condizioni, dopo il ricovero, non erano gravi.

ll malore

Stando ai primi elementi che emergono dagli accertamenti, l’operaio originario di Luras, nelle ultime settimane, è stato male e dopo un primo accesso in Pronto Soccorso era stato ricoverato. Si parla di una presunta broncopolmonite, ma le condizioni non erano preoccupanti. Ieri mattina la situazione è precipitata, solo gli accertamenti delle prossime ore potranno stabilire il perché.

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