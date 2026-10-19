Muore a 22 anni, oggi sarà lutto cittadino 

La comunità di Tempio è stata profondamente colpita dalla tragedia del giovane Mario Manconi, deceduto improvvisamente a causa di una gravissima patologia. Il ragazzo, 22 anni, è stato colto da un malore e accompagnato in ospedale. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che prendere atto delle condizioni gravissime del paziente.

Mario Manconi era conosciuto nella cittadina gallurese per il suo impegno nel gruppo folk e in una delle formazioni più importanti del Carnevale. La sindaca Gianna Masu ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in concomitanza con i funerali.

In una nota si legge che la decisione è stata presa “interpretando il sentimento di profondo dolore e commozione unanime della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché di tutta la cittadinanza. Mario Manconi era conosciuto, amato e apprezzato in tanti ambienti sociali e culturali cittadini. Il lutto cittadino sarà in vigore dalle 9,30 alle 13, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, per consentire la più ampia partecipazione della comunità al rito funebre. Per l’intera giornata le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta», Nel decreto il Comune di Tempio invita inoltre tutti gli esercenti «a sospendere le attività commerciali durante le esequie, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia».

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