Muore a 19 anni nello scontro tra auto e moto 

Era in sella alla sua Gilera Gp800 nera. Nel giorno di festa per la comunità, Antonio Piras ha perso la vita all’altezza dell’incrocio tra viale Enrico Fermi e via Grazia Deledda, in un tratto che apre verso la circonvallazione a monte dell’abitato di Dorgali. Paese dove il ragazzo, che aveva 19 anni, viveva con la famiglia.

L’incidente

Lo scontro tra il suo scooter e una Ford bianca, condotta da un altro giovane di Dorgali, è stato devastante: il centauro è piombato sull’asfalto, dov’è rimasto quasi esanime. Lo ha soccorso il personale del 118, intervenuto in pochi istanti, e nel disperato tentativo di salvargli la vita, è decollato da Olbia anche l’elicottero dell’Areus, al cui medico però non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del ragazzo. Ai carabinieri il compito di coprire la salma con un pietoso lenzuolo bianco. È stata rimossa intorno alle 20, dopo il nulla osta del magistrato di turno arrivato sul luogo della tragedia. Già oggi la Procura di Nuoro potrebbe istruire un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale per determinare eventuali responsabilità legate all’incidente che ha causato la morte del cameriere.

La tragedia

A Dorgali era una giornata di festa. Diversi gli eventi organizzati in occasione dell’ultimo sabato di aprile. Già di buon mattino il campo sportivo Osolai ha accolto un esercito di bambini per un torneo di calcio andato avanti fino al pomeriggio. Il clima di festa si è allungato alle vie del centro, dov’era in programma la terza e ultima giornata di “Esperienze artigianali a Dorgali”, un viaggio tra le botteghe per vedere le produzioni dell’arte dolciaria, orafa, tessile e delle ceramiche. In più c’erano gli eventi organizzati nell’ambito de Sa die de sa Sardigna, con spettacoli promossi dal Comune, di cui il fratello della vittima, Francesco Ruiu, è amministratore con l’incarico di presidente del Consiglio. Sulla festa collettiva è calato il sipario nel tardo pomeriggio, quando in viale Fermi si è spezzata la vita di Antonio Piras.

La vittima

Dallo scorso anno lavorava come cameriere in un locale del paese. Dopo la licenza media aveva cominciato gli studi all’Alberghiero di Siniscola, senza però conseguire il diploma. Aveva scelto di lavorare. Aveva la passione per le moto che ieri, su una strada che aveva percorso parecchie volte, gli è stata fatale dopo che la sua Gilera si è scontrata con l’auto di un compaesano, rimasto illeso nell’impatto. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri che dovranno notificare al magistrato inquirente una precisa relazione sui fatti. La moto del giovane, dopo la violenta collisione, ha terminato la corsa alla base del guardrail, mentre il suo conducente è stato sbalzato al centro dell’incrocio. I vigili del fuoco di Nuoro hanno provveduto a rimettere in sicurezza il tratto.

Il dolore

Sul posto, mentre nel centro storico erano ancora in corso alcuni spettacoli, si sono precipitati i familiari di Antonio Piras e anche gli amministratori comunali che si sono stretti al dolore del loro collega e degli altri congiunti. «Era un bravo ragazzo che aveva trovato un impiego in paese e tutti speravamo si potesse realizzare», ha detto la sindaca di Dorgali, Angela Testone, in un commento rotto dall’emozione.

