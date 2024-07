Muore a 19 anni mentre nuota 

Un amico lo ha visto immobile, a pelo d’acqua, nessun segnale di vita e ha urlato verso il gruppo di coetanei che stavano facendo il bagno a Cala Girgolu. È stato trovato così Giorgio Noris, giovane studente lombardo che ieri ha perso la vita nella baia del litorale di San Teodoro. Il ragazzo, 19 anni, è stato soccorso dagli amici ma per lui non c’è stata alcuna possibilità di riattivazione delle funzioni vitali. La tragedia del mare si è consumata intorno alle 13 di ieri nella splendida località teodorina, piena di imbarcazioni e turisti. La Procura di Nuoro ha aperto una indagine sul decesso del giovane, il rapporto è stato trasmesso dalla Guardia Costiera (Direzione marittima di Olbia) intervenuta immediatamente sul posto. Il primo dato comunicato al pm è che il ragazzo non è stato travolto da una imbarcazione, sul suo corpo non sono stati rilevati segni di un trauma, ferite e tanto meno segni di violenza. Il medico del 118 che ha visto la vittima ha stabilito che il decesso è avvenuto per annegamento, ma questa indicazione trasmessa alla Procura di Nuoro non spiega la morte di un ragazzo di 19 anni.

Morte improvvisa

La vittima stava trascorrendo le vacanze con degli amici a Porto San Paolo e aveva raggiunto Cala Girgolu in gommone. I ragazzi decidono di fare un bagno, Noris ha gli occhialini inizia a nuotare nella caletta. A un certo punto il gruppo di ventenni si accorge che all’appello mancava proprio lui. Un ragazzo sale su un masso di granito per avere un punto di osservazione rialzato e così viene fatta la tragica scoperta. Il corpo del giovane, privo di vita, galleggiava a pelo d’acqua. Il dramma di Giorgio Noris si è consumato sotto gli occhi di tante persone ma in totale solitudine, l’ipotesi è quella di un malore improvviso che ha fatto perdere i sensi al ragazzo. Il corpo è stato portato dal personale della Guardia Costiera a Porto San Paolo. Le indagini sono in corso, ma il pm sino alla tarda serata di ieri non aveva disposto l’autopsia.

