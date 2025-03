Muore a 19 anni folgorato sul tetto del treno 

VERONA. Una bravata tentata per entrare in discoteca senza pagare è costata la vita a un 19enne veronese, Edoardo Mangano, folgorato dai cavi dell’alta tensione delle ferrovie. Gli amici sono fuggiti, forse senza capire quanto fosse grave l’incidente.

Le telecamere

Avevano scavalcato insieme la recinzione di una stazione secondaria, a Porta Vescovo, con l’idea di intrufolarsi da lì dentro il DiscoLove. Secondo la ricostruzione della polizia, che indaga sulla morte di Edoardo, il personale di sicurezza della stazione li ha notati attraverso le telecamere di sicurezza, li ha raggiunti e ha chiesto loro di passare dal tetto della carrozza dove erano saliti a un terrazzo adiacente, conoscendo bene il pericolo che i ragazzi stavano correndo. Uno dei giovani ha ascoltato il consiglio mentre gli altri due, tra cui Edoardo, sono scappati lanciandosi da parecchi metri sulla massicciata. Da quel momento dei due si sono perse le tracce. Ieri è stato trovato il cadavere.

I cavi

Sul tetto del treno merci fermo sui binari Edoardo, a differenza del suo compagno, ha toccato i cavi della linea elettrica. Quando si sono resi conto che non era rientrato a casa i genitori hanno dato l’allarme e la polfer ha trovato il corpo lungo i binari. Gli amici del ragazzo sono stati rintracciati e ascoltati dagli agenti. Quello scoperto ieri non è il primo caso di giovani folgorati mentre salivano su convogli ferroviari. Il bilancio delle ferrovie registra casi legati a migranti in transito tra paesi europei. A Verona in particolare c’è un precedente legato a una bravata: un calciatore delle giovanili dell’Hellas nel febbraio del 2021, dopo una cena con i compagni di squadra, salì su un vagone e cadde sopo la scossa, riportando un grave trauma cranico e la frattura di una vertebra. Ricoverato e operato d’urgenza, rimase in coma farmacologico ricoverato in terapia intensiva per giorni prima di recuperare.

