Muore a 16 anni per difendere l’amico 

Bologna. Chi era con lui e ha visto la scena ha raccontato che Fallou Serin Sall, di 16 anni, padre senegalese e madre italiana, è stato ucciso perché si è messo in mezzo in una lite in strada: ha provato a difendere un amico coetaneo ed è stato colpito da almeno una coltellata. L'amico, bengalese, è stato ferito in modo lieve. «Gliel'ho detto sempre: Fallou, se vedi guai e vuoi aiutare, chiama la polizia ma non intervenire», non si dà pace la madre. Il giovane è stato assassinato mercoledì sera da un sedicenne italiano, fermato subito dalla polizia. È successo nella prima periferia di Bologna.

L’aggressione

La lite era iniziata nel parco del Velodromo e indaga la Squadra mobile, coordinata dalla Procura per i minori. Il litigio sarebbe nato per motivi banali, tra adolescenti del quartiere: scaramucce anche sui social. Mercoledì sera i giovani si sono incontrati nel parco: dopo un breve inseguimento, l'italiano ha accoltellato gli altri due. Non erano gli unici presenti. Secondo alcune versioni, l'indagato stava avendo la peggio e ha estratto l'arma. Però altri testimoni descrivono un’altra scena. Il fermato potrà chiarirlo oggi, nel corso dell'udienza di convalida davanti al Gip minorile, se deciderà di rispondere alle domande. La contestazione, al momento, è omicidio, tentato omicidio e porto del coltello.

Le testimonianze

«Abbiamo sentito urla strazianti e richieste di aiuto dalla strada, ci siamo affacciati e abbiamo visto il corpo a terra tra il sangue», racconta una donna che abita di fronte al luogo del delitto. Un’operatrice sanitaria è scesa in strada in camicia da notte: «C'erano ragazzi intorno, non si capiva se erano amici o aggressori, ma non abbiamo visto scappare nessuno», aggiunge la prima residente. Poi giungono i genitori. «Mio figlio non tornerà più», piange la madre assieme al marito. «Era un ragazzo solare e molto carismatico, lo conoscevo da tre anni e sono davvero scioccato», dice un compagno di scuola.

