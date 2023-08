Muore a 101 anni Antonia Dessì 

Si è spenta ieri Antonia Dessì di 101 anni. La donna era madre di cinque figli e viveva ad Armungia. Molto religiosa Antonia Dessì amava i viaggi in Italia e all’estero. Le era rimasto impresso nella mente come il più bello quello fatto ad Agrigento. In paese era amata da tutti, donna dal grande cuore, generosa e gentile con tutti, affermava di non aver mai litigato con nessuno. Memoria storica del paese in cui ha sempre vissuto, Antonia aveva appreso diverse arti da quella del cucito all’uso del telaio, amava le poesie apprese in classe e uno dei suoi rimpianti era non aver potuto proseguire gli studi, lei promettente studentessa. Tra le sue passioni c’era l’uso della tecnologia, usava senza problemi cellulare e tablet per chiacchierare con i suoi amati familiari e fare ricerche su internet. I funerali si terranno oggi alle 18 nella parrocchia Santa Maria Immacolata di Armungia.

