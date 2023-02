«Muoiono 800 russi al giorno» 

KIEV. Le perdite tra i soldati russi non sono mai così alti dall’inizio della guerra, segno evidente di un intensificarsi delle operazioni. I dati sono dello Stato Maggiore ucraino e la notizia è il focus dell’aggiornamento quotidiano che il ministero della Difesa britannico diffonde insieme a scenari e analisi degli sviluppi sul terreno. Cifre che fotografano questo momento complicato, alla vigilia dell’anniversario dell'inizio del conflitto il 24 febbraio, in cui i combattimenti restano senza sosta nell’est ma ci si attende anche una nuova e rinvigorita offensiva russa. Per certi versi la si ritiene già cominciata, come sottolineato anche dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiy Danilov, ma presenta ancora incognite sulla traiettoria che prenderà.

Sabato di sangue

I numeri diventano allora la cartina di tornasole per leggere strategia e tattica. «Nelle ultime due settimane la Russia ha probabilmente subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana di invasione dell’Ucraina», ha scritto il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino. La media degli ultimi sette giorni è stata di 824 vittime al giorno, oltre quattro volte il tasso riportato nel periodo giugno-luglio 2022. Nella sola giornata di sabato la Russia ha perso 900 uomini, mentre dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio 2022 sono morti in Ucraina circa 137.780 soldati russi, ancora secondo i dati di Kiev. Ma anche l’Ucraina, nota il ministero britannico, soffre «un alto tasso di logoramento». Intanto è come un corpo a corpo la battaglia in corso a Bakhmut, la città nell’est che pur non avendo un altissimo valore strategico è da sei mesi teatro di feroci combattimenti per il suo controllo: i mercenari del gruppo Wagner hanno rivendicato la presa di Krasna Hora, un villaggio nelle vicinanze.

Intanto sul piano politico a Kiev continua il tentativo di allontanare i sospetti di corruzione e opacità. Il numero due della guardia nazionale, Ruslan Dziuba, è stato sollevato dall'incarico. Nel provvedimento non vengono specificate le ragioni, si sa però che Dziuba era responsabile della logistica militare.

