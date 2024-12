Munizioni e marijuana scovate grazie al fiuto della “carabiniera” Rea 

Il fiuto di Rea ancora una volta ha azzeccato. E proprio grazie al prezioso contributo della splendida esemplare femmina di pastore tedesco dei Cacciatori di Sardegna, nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Oristano hanno sequestrato diverse munizioni e marijuana in una casa ad Assolo.

I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi in un’abitazione privata dove i militari hanno trovato privata diverse munizioni: 22 cartucce di diversi calibro, detenute illegalmente. Nella casa inoltre è stata recuperata un’apparecchiatural caricamento di polvere nelle cartucce e circa sei grammi di marijuana.L’attività è stata resa possibile grazie al fiuto di “Rea” che, anche in altre occasioni, ha consentito diritrovare armi e munizioni nascosti in luoghi inaccessibili. Le munizioni sono state messe sotto sequestro mentre un 63enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni; l’uomo è stato anche segnalato al prefetto diOristano come assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli dei carabinieri, anche in collaborazione della unità cinofile dello squadrone dei Cacciatori di Sardegna, proseguiranno anche nelle prossime settimane, in particolare in vista delle festività natalizie saranno potenziati i servizi di prevenzione e contrasto alla detenzione e spaccio di droga ma anche al traffico illecito di armi. ( v.p. )

