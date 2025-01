Munizioni, cocaina e marijuana: un 49enne arrestato dai carabinieri 

L’arresto è scattato dopo una perquisizione dei carabinieri: Anastasio Porcu, 49 anni, residente formalmente in Municipio ma di fatto senza fissa dimora, aveva nascosto droga e munizioni nell’abitazione della madre. Durante le operazioni, condotte dai carabinieri della sezione Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della stazione di Capoterra, sono stati rinvenuti 51 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi.

A mettere nei guai Porcu sono state le munizioni trovate dai militari: 20 cartucce calibro 22, 9 bossoli dello stesso calibro, ma anche tre telefoni cellulari e vari documenti intestati a terze persone, per i quali il quarantanovenne non ha saputo dare alcuna spiegazione. L’intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e custodito in attesa delle analisi e dei successivi approfondimenti investigativi.

Al termine delle formalità di rito, Anastasio Porcu è stato trasferito in una camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Cagliari-Villanova. L’uomo ieri mattina è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità o connessioni con attività illecite. (i. m.)

