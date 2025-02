Municipio, stop ai trasferimenti

L’esodo dei dipendenti ha eroso la dotazione organica comunale e il sindaco chiude le porte ai trasferimenti in mobilità verso altri enti. A Serramanna, dove il Municipio fa i conti «con una grave carenza di personale», l’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera prova ad arginare la fuga dei dipendenti comunali che in dieci anni, dal 2014 al 2024, ha portato alla perdita di ben 21 unità (da 48 a 27 dipendenti).

I numeri

Nel periodo più nero, caratterizzato dalle ripetute e prolungate chiusure dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Protocollo, dallo stato di agitazione dei dipendenti (causato proprio dalle carenze dell’organico che costringono a carichi di lavoro straordinari) e dal caso delle carte d’identità in trasferta (diversi cittadini di Serramanna hanno chiesto e ottenuto il documento di riconoscimento agli uffici della vicina Villasor fra l’indignazione del vicino sindaco Massimo Pinna, la Giunta comunale ha deliberato «di sospendere, fino a nuova valutazione dell’andamento occupazionale del Comune di Serramanna, la concessione di nulla osta al trasferimento presso altri enti, a qualunque titolo e per qualsiasi durata, dei dipendenti in servizio». Dunque, dopo anni in cui il via libera alla mobilità non sarebbe stato negato a nessuno l’esecutivo corre ai ripari. E lo fa con un segnale forte, blindando di fatto la carente dotazione organica del Municipio. «Le mobilità concesse? Se ci si limita a quelle andate a buon fine parliamo di due: un trasferimento in mobilità e uno con l’istituto del comando, limitato ad un solo anno», precisa il sindaco Gabriele Littera che, archiviate d’urgenza (con il rimpasto in Giunta) le dimissioni al veleno della vice sindaca Moralvia Montis, sfoglia un’agenda di lavoro molto fitta, che ha nello stato di agitazione dei dipendenti e nel cosiddetto caso Abbanoa i nodi più stretti. Via, quindi, alla delibera della Giunta che prende atto «dell’indizione dello stato di agitazione sindacale da parte dei dipendenti in data 24 gennaio 2025 e dell’esito negativo del tentativo di conciliazione». Il voto della Giunta arriva dopo «l’attenta valutazione delle doglianze espresse dai lavoratori, legittima espressione dell’autotutela di categoria necessaria a compensare la disparità di forze esistenti fra datori di lavoro e lavoratori, che è la principale causa indicata a fondamento del malessere dei dipendenti riguarda la significativa carenza d’organico in cui versa l’ente, dovuta in parte a fattori strutturali e in parte alle numerose richieste di trasferimento presentate dai dipendenti».

La scelta

L’atto della Giunta pur riconoscendo come «con il trasferimento volontario presso altra amministrazione si realizzi l’interesse del singolo lavoratore», va a cozzare con le esigenze dell’ente. Da qui lo stop alle mobilità, «con un intervento tempestivo e generalizzato che consenta di bloccare l’erosione della dotazione organica al fine di tutelare tutti i dipendenti in servizio oltreché di salvaguardare la funzionalità residua dell’ente».

