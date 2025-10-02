VaiOnline
Lanusei.
03 ottobre 2025 alle 00:49

Municipio smart con l’aiuto dell’IA  

L’Intelligenza artificiale al servizio dei servizi al cittadino. Via libera in Municipio a Lanusei all’utilizzo sperimentale di strumenti di Intelligenza Artificiale. Gli obiettivi sono quelli di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, garantendo comunque sicurezza, protezione dei dati sensibili e responsabilità. Gli uffici stanno già verificando quali sono i sistemi più idonei e potrebbero entrare a regime entro il mese di ottobre. Per l’utenza non cambierà niente, infatti sono strumenti che non verranno utilizzati per l’interazione diretta con l’utenza o con il pubblico, ma esclusivamente come supporto interno al personale. L’assessore alla transizione digitale Renato Pilia è ottimista: «Siamo sempre stati all’avanguardia nell’intercettare le potenzialità delle nuove tecnologie, dalla carta d’identità digitale, alla app, il sistema di messaggistica, e ci sembra utile sfruttare anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Non accederà a dati sensibili ma sarà solo un supporto pratico e meccanico ai dipendenti, che dovranno comunque verificare il lavoro, nell’ottica di fornire ai cittadini un servizio più snello e celere. Sarà utile nella velocità dell’azione amministrativa». Infatti, questi strumenti andranno ad aumentare l’efficienza operativa dell'ente nella redazione di atti amministrativi, piani finanziari, capitolati e disciplinari di gara, verifica della giurisprudenza aggiornata e compliance normativa.

