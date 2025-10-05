VaiOnline
Sinnai.
06 ottobre 2025 alle 00:51

Municipio sempre più social: «Così comunichiamo le novità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un anno fa il Comune di Sinnai ha lanciato il proprio canale WhatsApp ufficiale. Ad oggi i cittadini collegati sono 1.850. Nei primi due mesi gli iscritti al servizio erano già un migliaio, diventati 1500 all’ottavo mese, fino ai 1850 di oggi. «Per loro - si legge in un comunicato dell’amministrazione municipale - la garanzia di comunicazioni dirette, tempestive e facilmente fruibili. Il canale è totalmente anonimo. Consente al Comune di conoscere solo il numero degli iscritti, senza alcun dato personale. Ogni utente può ricevere aggiornamenti in tempo reale su servizi comunali, eventi, spettacoli e iniziative del territorio, con la possibilità di inoltrare le notizie a conoscenti e di interagire».
Per l’assessora alla Comunicazione, Michela Matta, «questa scelta semplice ma efficace ci ha premiato. Il canale WhatsApp rappresenta oggi un tassello importante del sistema di comunicazione istituzionale del Comune di Sinnai, affiancando sito web e social network ufficiali, bouquet che verrà completato con il lancio della app ufficiale del Comune, in arrivo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rendere le informazioni sempre più accessibili e vicine alla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 