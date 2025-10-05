Municipio sempre più social: «Così comunichiamo le novità» 

Un anno fa il Comune di Sinnai ha lanciato il proprio canale WhatsApp ufficiale. Ad oggi i cittadini collegati sono 1.850. Nei primi due mesi gli iscritti al servizio erano già un migliaio, diventati 1500 all’ottavo mese, fino ai 1850 di oggi. «Per loro - si legge in un comunicato dell’amministrazione municipale - la garanzia di comunicazioni dirette, tempestive e facilmente fruibili. Il canale è totalmente anonimo. Consente al Comune di conoscere solo il numero degli iscritti, senza alcun dato personale. Ogni utente può ricevere aggiornamenti in tempo reale su servizi comunali, eventi, spettacoli e iniziative del territorio, con la possibilità di inoltrare le notizie a conoscenti e di interagire».

Per l’assessora alla Comunicazione, Michela Matta, «questa scelta semplice ma efficace ci ha premiato. Il canale WhatsApp rappresenta oggi un tassello importante del sistema di comunicazione istituzionale del Comune di Sinnai, affiancando sito web e social network ufficiali, bouquet che verrà completato con il lancio della app ufficiale del Comune, in arrivo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rendere le informazioni sempre più accessibili e vicine alla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA