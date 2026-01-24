Municipio, scatta l’operazione sicurezza 

Oltre vent’anni di problemi strutturali, interventi tampone ma non risolutivi e qualche grosso spavento, come il forte rumore che lo scorso maggio spinse i dipendenti ad abbandonare l’edificio e chiamare i vigili del fuoco. Col tempo è diventato un caso, il Municipio di via San Lorenzo. Perché la casa del Comune, sede degli uffici in cui ogni giorno i cittadini si recano a sbrigare le proprie pratiche, è costantemente circondata da transenne, impalcature e reti arancioni da cantiere.

Colpa di criticità sempre tenute a bada ma mai davvero risolte, che otto mesi fa hanno convinto l’amministrazione a interdire tutta l’ala del corpo aggiunto (dove si trova l’ingresso principale) e dislocare gli uffici presenti – quello del sindaco e del settore Ambiente – nel resto della struttura.

Gli interventi

Un biglietto da visita poco decoroso, per un edificio che rappresenta la città. Il Comune si è perciò mosso per progettare un maxi-consolidamento in grado di porre fine a problemi ultraventennali: una settimana fa è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di messa in sicurezza definitiva. La cifra sul piatto è imponente, un quadro economico da circa 920mila euro. Non tutti provengono dalle casse comunali, perché oltre la metà, 500mila euro, sono stati intercettati partecipando a un bando regionale per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Il resto della somma è stato stanziato invece con l’avanzo di bilancio, per un intervento atteso da tempo. «Gli interventi eseguiti nei primi Anni Duemila furono effettuati senza uno studio geologico. Per arrivare a un consolidamento definitivo è stato necessario uno studio preliminare del terreno, in contemporanea alla diagnostica dell’edificio, in maniera da monitorare con costanza l’evolversi del quadro delle fessure», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Questo ha comportato una dilatazione dei tempi, perché volevamo essere certi di intervenire con una metodologia che porti a un risultato duraturo. Nel concreto si procederà a consolidare le parti strutturali, quindi travi e pilastri, sia dentro che sul perimetro dell’edificio. In ogni caso, abbiamo sempre effettuato controlli periodici per preservare la sicurezza di lavoratori e cittadini».

Nessun disagio

Gli uffici rimarranno comunque aperti al pubblico. «L’intervento non preclude l’utilizzo dell’immobile, verranno presi tutti gli accorgimenti per garantire il mantenimento dell’operatività. Chiaramente ci saranno stanze in cui non si potrà accedere per via della presenza del cantiere», continua l’assessore Nonnoi. L'avvio delle operazioni è previsto entro la primavera. «I lavori sono già stati appaltati, una volta che viene fatto l’affidamento si procede alle verifiche imposte dalle normative, e nel giro di due mesi si può dare il via libera», conclude Nonnoi.

Dalla data del verbale di consegna, il tempo previsto per la realizzazione dei lavori previsti è stabilito in 197 giorni, circa sei mesi e mezzo, per ridare dignità e sicurezza alla casa del Comune.

