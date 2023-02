Municipio, sarà una corsa a quattro? 

La seconda lista potrebbe nascere dagli attuali consiglieri comunali del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea che in questi anni sono stati una spina nel fianco dell’amministrazione segnalando criticità e inefficienze: «Non nego – dice Stefano Altea – che ci sia l’idea di una proposta seria per la rinascita della nostra comunità attraverso l’impegno di persone competenti e motivate. I lavori pubblici sono fermi da troppo tempo, mancano decoro urbano e politiche per la crescita».

A poco più di un anno dalle elezioni comunali si accendono i motori per la corsa al Municipio di San Gavino. Sarà almeno una sfida a quattro, ma il quadro potrebbe essere ancora più frammentato per un paese che negli ultimi trent’anni ha perso più di duemila abitanti scendendo a 8.169 residenti.

In carica

Una delle possibili coalizioni potrebbe ruotare intorno a Nicola Ennas, vice sindaco attuale e in carica anche nella precedente consiliatura, che potrebbe puntare a una prosecuzione della propria esperienza amministrativa dopo la lunga esperienza con il sindaco Carlo Tomasi.

Gruppo misto

La seconda lista potrebbe nascere dagli attuali consiglieri comunali del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea che in questi anni sono stati una spina nel fianco dell’amministrazione segnalando criticità e inefficienze: «Non nego – dice Stefano Altea – che ci sia l’idea di una proposta seria per la rinascita della nostra comunità attraverso l’impegno di persone competenti e motivate. I lavori pubblici sono fermi da troppo tempo, mancano decoro urbano e politiche per la crescita».

Fronte Pd

I mesi che verranno saranno cruciali perché le sorti del palazzo comunale si incroceranno con le aspirazioni della politica regionale. Alle Comunali potrebbe guidare una lista di centrosinistra ma aperta anche ai civici l’assessora Silvia Mamusa attuale segretaria del circolo sangavinese del Pd: «Il Partito democratico potrà iniziare già nei prossimi mesi un lavoro di raccordo con tutte le forze politiche, sociali e civiche per un confronto aperto sulle proposte di gestione della pubblica amministrazione. Si partirà da un lavoro collettivo che determinerà il progetto politico e il gruppo che lo sosterrà. Personalmente metterò a disposizione la mia esperienza qualora venisse ritenuta utile al raggiungimento di un obiettivo comune. Ci confronteremo sui temi di maggiore attualità, apriremo tavoli di discussione con un’apertura alla società e alle forze politiche che possano condividere con noi un progetto unitario».

Già in campo

Ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco Paolo Onnis più volte eletto consigliere e assessore comunale: «Quella uscente – sostiene – è stata un’amministrazione inutile che non ha fatto niente in questi anni. Abbiamo perso la nostra centralità nel Medio Campidano e ci troviamo di fronte a un paese diviso in cui manca il senso di comunità. Oggi vi è una distanza abissale tra gli amministratori locali e la gente comune. Ognuno va per conto proprio e gli attuali amministratori sono a mezzo servizio e non in mezzo alla gente. Formerò un gruppo di persone che scendano in campo dedicando il loro tempo e la loro passione alla politica cittadina. Come voto all’attuale giunta darei meno uno e bisogna ripartire da un riordino urbanistico. Le periferie sono diventate un ghetto. La nuova circonvallazione, che costerà più di tre milioni di euro, è una cosa folle».

