Municipio, organico ridotto all’osso  

L’organico è ridotto all’osso, alcune servizi sono quasi scoperti. Si lavora con grande difficoltà nel Municipio di Serramanna e la Giunta decide di redistribuire gli incarichi per garantire alcuni servizi. L’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera con una delibera ha deciso di mettere mano all’area amministrativa, da tempo in grande sofferenza.

Organico ridotto

A Serramanna la Giunta guidata dal sindaco Gabriele Littera le studia tutte per cercare di uscire dalle secche di un organico ridotto all’osso (al 31 dicembre 2024 i dipendenti in servizio erano 29, a fronte dei 48 in organico 10 anni fa) e rivoluziona, di fatto, l’organizzazione del lavoro in Comune, dove c’è un settore, l’area amministrativa, che definire sguarnito è anche riduttivo (appena quattro dipendenti di cui alcuni beneficiari di permessi legge 104). La Giunta punta a riequilibrare il carico di lavoro fra tutte le cinque aree: amministrativa, finanziaria, politiche sociali, Polizia locale e tecnica. «In considerazione dello stato di agitazione proclamato il 24 gennaio 2025, e delle criticità rappresentate dai dipendenti si sta procedendo alla gestione della sola ordinaria amministrazione», si legge in uno dei passaggi chiave dell’atto, che rappresenta la cartina di tornasole «della situazione di cronica carenza di personale in cui versa l’ente», culminata con le ripetute e prolungate chiusure al pubblico di alcuni uffici.

Area amministrativa

«In un quadro generale già insostenibile – si legge nell’atto della Giunta - molta preoccupazione desta l’area amministrativa, dove risultano in forza solo quattro unità di personale, numero assolutamente insufficiente ad assicurarne la piena funzionalità in rapporto ai molteplici servizi normalmente gestiti: tra gli altri, i servizi demografici: anagrafe, stato civile, cittadinanza, i servizi elettorali e i servizi statistici». Non è tutto. Il numero di 4 dipendenti in forza al settore amministrativo non sarebbe effettivo, perché intaccato dalle assenze (legittime) per permessi legge 104. «Per ragioni contingenti che si omettono per motivi di privacy – continua la delibera – il numero di 4 unità di personale non è effettivo né è possibile una preventiva organizzazione del lavoro che consenta di sterilizzare gli effetti delle giornate di astensione dal lavoro dei pochi dipendenti in servizio sul funzionamento complessivo dell’area». Da qui la riorganizzazione del lavoro, con la redistribuzione dei procedimenti fra i diversi settori, che va a comporre un quadro delicatissimo. Qualche esempio. Alla pubblicazione nell'albo pretorio comunale degli atti e ordinanze dirigenziali, assegnate finora all’area amministrativa, ciascuna area dovrà provvedere per gli atti di propria competenza. La segretaria comunale dovrà provvedere in prima persona alla convocazione e all’assistenza ai lavori di Giunta e Consiglio.

