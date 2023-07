Municipio, organico all’osso: lascia il capo dell’ufficio tecnico  

Enorme grana nel già risicato organico comunale che dopo appena 4 mesi e mezzo si ritrova nuovamente privo dell’indispensabile figura del capo dell’ufficio tecnico comunale. Insediatasi a febbraio con incarico fiduciario annuale disposto dalla sindaca Isangela Mascia, l’ingegnere Federica Cinus ha già fatto le valigie (16 luglio) per accasarsi in Regione, avendo vinto un concorso al quale aveva partecipato quando era già in servizio a Domusnovas. La comunicazione alla sindaca è arrivata ai primi di giugno.

«Per noi è una mazzata, - ammette Isangela Mascia - mandare avanti l’ufficio tecnico senza un responsabile è impossibile. Ora, eccetto le pratiche Suape (passate all’unione dei comuni), tutte le altre, i bandi e i progetti tecnici, sono in stallo. Legittimo che si voglia guadagnare meglio in Regione ma la parola data andrebbe mantenuta: anche sapendo quale fosse la situazione, mi aspettavo che l’ingegnere rispettasse il suo contratto». Un guaio che paralizza i servizi tecnici e aggrava la situazione delle pratiche già in arretrato.

Il Comune è tornato al novembre 2021 quando il nuovo esecutivo si insediò facendo i conti con le dimissioni del precedente ingegnere, malgrado l’offerta di proseguire. Fino a dicembre 2022 la lacuna venne colmata grazie ad una convenzione con Villamassargia. «Serve assumere ma ci vuole tempo, - dice la sindaca - per ora abbiamo due trattative in corso per un incarico a 12 ore settimanali. Se sono preoccupata? Il giusto, ce la faremo».

